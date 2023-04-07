外國男教港男10招追女仔必勝技巧！港女激讚好Work　激增好感度

感情從來都是一件難事，從認識到好感、喜歡到相愛、相處到白頭，每一個階段都有著深厚的學問。當然，尋找一個合適的伴侶從來也不是易事。一位港男在討論區上發帖，指自己追女仔追得十分絕望，始終無法找到另一半，連結識異性都有難度。後來一位巴打回帖，分享外國男生朋友傳授的10招追女仔技巧，讓與樓主有相同處境的他成功脫單，一起看看有哪些要點吧！



《她的私生活》劇照

樓主在討論區上發帖，大呻自己追女仔追得十分絕望，表示自己的交友圈比較窄，認識異性只能使用交友App，但是App中的女生卻「大部份港女都係睇樣」，而且十問九唔應很難成功配對，即使成功配對，對方卻嫌自己太悶太無聊，即使相約出來也被嫌三嫌四。最終10個當中可能只得1-2個成功做朋友，不禁灰心的表示「淨低個d 一係睇你背景、職業、外表」、「當然我都明天外有天人外有人，但我已經好努力做好自己點解仲冇人愛」。

《男朋友》劇照

帖子引起不少港男共鳴，也吸引了巴打們互相打氣共勉。一名網民提到追女仔有一個關鍵心態，就是切忌心急，「越心急溝女嘅人就越會溝唔到」，也因為長期追不到女仔，從而會出現無自信的心態，「會不自覺咁做低自己去討好人，而一個無自信嘅人係展現唔到自己魅力」，只需要努力成為一個「Better Me」反而會慢慢吸引到女仔注意。

後來一位巴打回帖，分享外國男生朋友傳授的10招追女仔技巧，讓與樓主有相同處境的他成功脫單，一起看看有哪些要點吧！

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巴打分享外國男教路10招追女仔心得

第1招）行街勿超前、勿墮後 保持平排

跟對方行街企她側邊，別走在她前面，因為無眼神接觸，像用背脊對住對方，亦不要走在對方後面，「因為俾人感覺無自信」，行側邊也較易有身體接觸，碰下膊頭，過馬路拉下手袖，看對方「身體接觸係縮定無所謂」，就可以大約知道對方對你有沒有好感。

《香港愛情故事》劇照

第2招）保持眼神接觸

平排行時，間中保持眼神接觸，「唔好下下都望天望地望舖頭」，留意對方雙眼停留在哪裡去搵話題，別行太快，別一輪嘴說話。

第3招）維持交流最重要

食飯又好，行街又好，搭車又好，跟她說話要保持眼珠望眼珠，眼神交流是身體接觸前最有效的接觸方法，也會給人覺得你有自信（yes, 其實有自信嘅其中一樣就係講嘢會望住人）。

《愛的迫降》劇照

第4招）別賣弄學識、忌審犯式追問

別亂拋書包，別初相識幾日就如數家珍甚麼也講，保持些許神秘，同時亦別像審犯般，「你可以問問題，但人哋唔答就唔好死追」，讓人有一種「我想知你嘅嘢，但你唔講就算」的態度就可以。

第5招）別勉強找話題

無話題時別出聲，好過「格硬」搵話題，全程開籠雀會好煩。

《舉重妖精金福珠》劇照

第6招）不用送回家就切勿糾纏

約會完都知你想繼續或送她回家，但對方若說不用就別勉強，如果夜晚出街而對方約完你仍有下場，你機會好微，因為似攝時間，「一般尊重一個約會唔會一場接一場咁玩法」。

第7招）切忌玩電話

電話沒特別別拿出來「loop」，打少兩關睇少兩段片，如果對方全程玩電話無同你眼神交流，可能你真的好悶，也可能她對你無興趣，「一係你口臭或鼻毛彈左出嚟（記住佢問你食唔食香口珠或口唔口渴洗唔洗飲啖水，呢個唔係詢問，係要求，言下之意係話你口臭，所以照做啦）。」

《無法成為野獸的我們》劇照

第8招）不要開波就銀彈攻勢

不用第一餐就又送禮物又請食飯又行街幫手付錢，食飯找數時看看對方有沒有拿銀包的動作，若沒有照幫對方付錢，但約會可以無下次，「第一次食飯就要人請都無好嘢，除非佢話唔夠錢或一早同佢講請佢食飯，如生日飯」。

第9招）餐廳別太平別太貴

不用食太貴，也不用食太cheap，快餐可免，酒店或fine dining 都可免，除非一早約好食甚麼或有主題，否則一般人頭二三百蚊okay ，「有錢食好啲，無錢食平啲，唔洗格硬嚟。」

《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照

第10招）提前想好Plan B、Plan C

一早想好幾個選擇，「唔好出到嚟見到面先上openrice搵」。

上述的10招中，第1、第6招都可以分辨女生是否對自己有好感，此外網民還有第3種判斷的方法，就是「如果出街果陣佢全程撳電話，除非佢真係有急事，如果你見佢噤黎噤去都係碌IG睇fb，你可以next，呢條女對你無興趣」。以上的建議不少女網民看後都覺得十分準確，也認證的確可以提升不少在約會期間的好感度，因此港男們不妨試試將10招學起來，祝人人成功脫單！

《金秘書為何那樣》劇照

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