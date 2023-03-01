移英港女怨男友移民懶散唔返工　生活靠黐有錢人?嘆BNO移英為虛榮

不少港人移民另覓新生活，不過往往在移民後，問題才漸漸浮現，如何妥善解決也是當中的一門學問。最近一名港女偕同男友以BNO Visa移民英國，不過移英半年卻發現問題多多，另一半更態度懶散毫不上進，看到銀行帳戶存款即將見底，無錢生活的她大感崩潰，於是在社交媒體上發帖狂呻，引起了網民熱議。



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該位移英港女在Facebook群組「香港人移民英國，了解平租屋，搵工，生活環境資訊」上發帖，表示自己與另一半以BNO Visa移英半年，自己讀書不多，所以在英國生活的前3個月都是靠看YouTube自學技能，再「考搵食牌和學英文」，之後順利找到一份技術員的工作，雖然自己英文不算十分好，但和同事都可順利作日常溝通。

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她表示男友的情況就與自己相反，對方在香港的大學畢業，移英未夠一個月便已經找到工作，但是由於是工作是「體力活」，工作4個月後便因為做不來而辭職，其後兩個月就處於失業的狀態。不過男友在失業後不是另找生計，而是出國旅行，更表示打算在旅行完和「香港華人街坊Social Study，因為他的個個身懷巨款，不憂柴米油」。

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《愛回家》劇照

然而樓主就崩潰地表示「我哋根本無錢，就快見底」，當樓主問男友打算何時再搵工，對方就稱「幾個月後先」，樓主再追問他時，對方就開始情緒激動，更企圖動手動腳，令港女敢怒不敢言。除此之外，她狠斥男友每天只懂觀看「無聊大陸短視頻」，不然就是流連「Social Media」。

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她在帖子中大鬧對方「我唔係要佢養埋我，但佢唔明白自己咩情況⋯⋯佢無諗過經濟會愈來愈差，天真去到onX嘅地步」，思想也不上進，閒時不會進修自己，導致現時「文唔得，武唔得」。她認為男友認識新朋友沒有問題，但是對方身上有巨款，打份風流工賺最低工資，但又可以「買乜買物都無問題」、「買架車係全公司最貴體驗生活」，而男友卻無錢又不思進取，但又將對方的價值觀、金錢觀照抄，令她怒轟「DXLM，你無錢就生性啲，呢d根本係病態！虛榮感作祟，你搵食攪得掂，我話之你去南極，唔使有錢淨，生存到就得」。

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《BB來了》劇照

網民看帖後反應兩極，有些網民認為港女處境可憐，建議她應該收起一部份的金錢，待對方發現「真的無錢食飯」，才會變得上進，更要好好坐下談一談，矯正對方的觀念，否則價值觀不同，只會走上在異國的分手之路。不過有網民就表示男友人格有問題，與BNO移民無關，即使留在香港生活，也未必腳踏實地，笑稱「成段都係你家事，自己搞掂啦」、「貧賤夫妻百事哀，你都係五十步笑百步」，更叫港女勸導對方不要再看「無聊大陸短視頻」，例如抖音影片，否則日後價值觀可能有更大偏差。

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