知名科企奇招捉「蛇王」出廁所軟件員工去大便要計時！被斥似坐監

在現今世代做社畜，一星期返五日每日9小時工作時間是基本，有時中午得一小時午飯抖抖氣的確不太足夠，所以不少打工仔都會自製廁所位「蛇王」，在廁格內開大小之餘，還自制me time，又可以loop手機上上社交平台。近日有大公司為防員工蛇王竟研發廁所軟件，顯示每個廁格的使用狀態，令網民不禁震驚：「這跟養畜牲有何分別？」



《大叔的愛》劇照

近日在社交平台有300萬訂閱人數，網名叫「打工人生存手冊」的網民以「大廠為了防廁所摸魚有多拼」為題發帖文。從其轉貼的圖片所見，疑似內地IT科企「360」推出一個廁所軟件程式「360如廁指南」，可以一圖看清公司內各個樓層的每格廁所使用狀態和時間，廁格分為「占用」、「空閒」、「失聯」，看似窩心舉動實際暗藏「殺機」，換句話若長時間佔用廁格，只要對方一從廁格出來就知佔用者是誰。

除此之外，也有公司在廁所設通訊屏蔽，提示通告更寫道「為了你的健康請專心如廁」，讓員工在上廁所時無法上網，更在每格廁所安時鐘來計算上廁所的時間。

網民對各公司對一系列防廁所「蛇王」不禁吐槽，「這哪是大廠，這是早點倒閉廠」、「和養畜牲有什麼區別？」、「監獄也不至於這樣吧？」、「打工人是真的難」，也有網民分享自分經歷，「我們公司廁所裡裝門禁，進出打卡，上廁所期間沒有工資，這樣可以很好的預防廁所摸魚。」

早前在連登討論區，有網民發文「返工最離譜試過點蛇王？」，有留言分享在政府工程地盤的蛇王經歷，令其他網民嘖嘖稱奇。