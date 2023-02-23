港女轟淘寶集運公司呃秤計多一倍　 客服霸氣終止服務網民爆內幕

不少港人都愛在淘寶淘貨後再集運，貪其運費較直送更便宜。不過近日就有網民貼出淘寶用戶跟集運公司的對話截圖，截圖大意指有港人懷疑選用的集運公司呃秤，更自行用磅磅貨跟客服理論，不過客服卻不服企硬，最後更表示要終止對方的帳戶服務！



圖片來源：連登討論區

近日有網民在討論區上貼出有客戶跟集運公司的對話截圖，根據對話內容推斷，有網民從淘寶買貨後，揾集運公司幫手集運來港。集運重量約6KG，運費共$52，扣除積分後實付$42。不過該客戶疑似對集運公司的運費不滿，更自行用磅將集運的貨件磅一次，磅數顯示為3.12KG，比集運公司所報的重量少近一半。

根據對話截圖，集運公司向客戶解釋指，客戶所用的磅５年前已停產，「你呢部超級舊嘅磅已經幫你特登問咗生產商」，更指每個磅的精準度也不一，而且他們會先為物件磅重才包裹，澄清並非包好才上磅。

不過該客戶似乎不太相信，更留言「我後日再揾第２個磅睇下...咁等我出埋倉果堆貨同餘額。」不過集運公司則回覆指「唔使」，更表示「全單免費俾你」，但卻會終止帳戶服務：「因為見到你有多次嘅不信任，我哋都唔希望有繼續大家爭論落去或者誤會。」

該集運公司稱每日都為不同貨件磅重，「磅咗幾多我哋就寫幾多，同事無時間為咗0.XX去幫公司呃客人」，更表示既然對方介意也沒辦法，也不會再幫該客戶轉運來香港。

對於雙方的爭論，網民竟見兩極，有人認為「幾廿蚊運費拎個磅去磅」、「呢個客服好客氣」、「見到間公司已經散件磅，唔似有心呃」。不過也有網民留意到細節位置，因為從相片中看到，運輸公司在包裝上寫上 2kg，推算運輸公司拆開貨逐件磅每件Round up = 收客6kg，而運輸公司包裝寫 2kg ，意思即付2kg 錢給司機，而客人屋企磅到 3.x kg，相信運輸公司來回賺多4kg 錢。大家看圖後又認為哪方才有道理呢?