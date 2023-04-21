政府工｜最遲5月初截止！ 8份筍工15K起　一份DSE學歷頂薪$75,000

政府各大部門包括民航處、稅局、民安處、懲教署和警務處等今日(21日)釋出多個政府職位，部分更是鐵飯碗，其中民航處招聘三級航空交通管制主任，無須學位頂薪可達75K。《開罐》精選了八份政府筍工，公務員約或非公務員約均有，月薪由15K起，部分工種更是零經驗，各位職場小薯不妨看看有沒有筍工啱自己。



【民航處—三級航空交通管制主任】

薪酬:總薪級表第24點 (月薪港幣50,080元) 至總薪級表第33點 (月薪港幣75,620元)

截止申請日期(日/月/年) :04/05/2023 23:59:00

入職條件:

(a)(i)在香港中學文憑考試五科考獲第3級或同等或以上成績，至少一科為數學、地理、物理、資訊及通訊科技或航空學，或具同等學歷；或

(ii)在香港高級程度會考考獲兩科高級程度科目及格，並在香港中學會考另有三科(至少一科為數學、地理、物理或電腦科)考獲C級／第3級或以上成績，或具同等學歷；

(b)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科考獲第3級或以上，以及中國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；

(c)持有現時的香港航空交通管制員執照；

(d)取得執照後，累積至少兩年執行航空交通管制職務的經驗；

(e)能有效地以英語溝通；以及

(f)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 執行航空交通管制職務*，包括監督正接受培訓的航空交通管制員的工作；以及

(b) 接受進一步訓練，以取得更高的航空交通管制等級。

三級航空交通管制主任須二十四小時輪班工作。

[* 三級航空交通管制主任必須符合國際民航組織所訂定有關航空交通管制主任的體格標準要求

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘。試用期為三年，或該人員完成和通過部門第一個專科等級訓練課程並取得相關航空交通管制等級，以及能獨立執行該等級職務所需的時間，以較遲者為準，最長以五年為限。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請表格[G.F. 340 (3/2013修訂版)] 須送達至香港大嶼山香港國際機場東輝路一號民航處總部辦公大樓5樓人事科，信封面須註明申請的職位名稱。申請人必須在申請書上或隨申請書另紙清楚列出已獲取的公開考試所有科目成績。

持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交學歷副本。至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交學歷副本。

在網上遞交申請的人士，須在2023年5月11日或之前把所需的証明文件副本郵寄至下述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

【懲教署—工藝教導員(膳食)】

薪酬:紀律人員(員佐級)薪級表第4點(每月22,970元)至紀律人員(員佐級)薪級表第22點(每月39,765元)

截止申請日期(日/月/年) :04/05/2023 23:59:00

入職條件:

(a)完成膳食或食物製作的學徒訓練或院校訓練課程；或能出示證明，顯示在食物製作及/或廚房管理方面具備至少五年工作經驗；

(b)具備相當於中三程度的中、英文語文能力；並能操流利粵語及簡單英語；

(c)接受並通過膳食技能測驗；及

(d)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責:

(a)訓練、指導與監管懲教設施內的在囚人士從事膳食工作，包括食物的收貨、貯存、前期處理、製作、餐份及中央分餐程序；

(b)負責編製餐單、食物安全及品質檢查、庫存控制、洗潔劑化學品使用、用具及廚房衞生、爐具安全操作及一般保養；

(c)執行職業安全及健康守則及相關規例；

(d)處理廚房意外、突發事故及有關食物的投訴；以及

(e)執行其他指派職務。

註: 獲聘人士須受《監獄條例》約束，以及須要穿著制服或須輪班當值，或在偏遠地區工作及在部門宿舍居住。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款受聘。

申請方法:

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請表格[G.F.340 (Rev. 3/2013)]送達香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓23樓懲教署總部聘任分組，信封面上註明「申請工藝教導員(膳食)職位」。

【香港警務處—高級管工(廚房督導)】

薪酬:總薪級表第12點(每月27,825元)至總薪級表第15點(每月32,545元)

截止申請日期(日/月/年) :05/05/2023 23:59:00

入職條件:

(a) 修畢小六，或具備同等教育程度；

(b) 具備五年管理中西式餐飲服務的工作經驗；

(c) 熟悉市場推廣、採購及餐單編排的工作；

(d) 熟悉員工管理及簿記的工作；

(e) 懂得運用電腦進行文書處理及製作試算表；

(f) 中英文程度達小學六年級水平；以及能操流利粵語及簡單英語；以及

(g) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

如申請人在申請公務員職位時仍未曾參加相關的《基本法及香港國安法》測試或未曾在相關的《基本法及香港國安法》測試考獲及格成績，仍可作出申請。他們會被安排在招聘過程中參加相關《基本法及香港國安法》測試。

職責:

(a) 督導並管理廚房，為大批顧客提供中西式餐飲服務；

(b) 妥善備存物資，處理帳目的簿記工作，並檢查食物、廚具及烹飪用具；

(c) 編排餐單，與警隊代表溝通以確保膳食服務充足，並於有需要時作出改善；以及

(d) 鑑定廚房內可能發生的職業安全及健康危險。

(註：或須(一)不定時工作；以及(二)穿著制服。)

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員合約條款受聘，為期三年。如受聘人在合約期內工作表現和行為一直良好，在合約圓滿結束後可獲約滿酬金。該筆酬金連同政府向強制性公積金計劃供款，會相等於合約期所得底薪總額的10%。當受聘人完成三年合約條款後，或會獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請表格[G.F. 340 (3/2013修訂版)] 以郵寄方式送達香港灣仔軍器廠街1號警察總部警政大樓35樓文職聘用組。信封面須註明申請的職位名稱。

申請人須在申請表格上詳細列明其學歷、技能及工作經驗。已填妥的申請表格，連同（一）學歷﹙包括證書和修業成績表副本﹚；（二）工作經驗的證明文件副本；及（三）中英文水平的證明文件副本，須於二零二三年五月五日或之前

在網上遞交申請的人士，須把所需的證明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

【政府統計處—統計助理】

薪酬:每月港幣20,540元

截止申請日期(日/月/年) :04/05/2023 23:59:00

入職條件:

(a) (i) 持有香港統計學會頒發的統計學普通證書，或同等學歷，並具有兩年統計工作的實際經驗；或

(ii) 持有香港統計學會頒發的統計學高級證書，或同等學歷；或

(iii) 持有香港理工大學頒發的數學系高級證書，或同等學歷；或

(iv) 持有香港理工大學頒發的商業統計及電子計算副學士學位，或同等學歷；或

(v) 持有香港理工大學頒發的數學、統計及電子計算學／商業統計及電子計算學高級文憑，或同等學歷；或

(vi) 持有香港專業教育學院頒發的應用統計及電子計算學／商業分析高級文憑，或同等學歷；以及

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績。

職責:

(1) 利用統計軟件進行數據處理及分析；

(2) 編製簡單電腦程式及應用電腦軟件，以進行統計工作；

(3) 編製統計圖表及報告書；

(4) 協助測試統計工作電腦系統；

(5) 為統計調查及／或日常運作提供支援；

(6) 負責統計調查問卷的編碼、審核及數據輸入工作；及

(7) 執行其他與統計相關的工作。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款受聘，為期約6-12個月。續約與否視乎受聘人的工作表現及屆時本處的服務需要而定。

申請方法:

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請表格連同學歷的證書和修業成績表副本及／或技術資格的證書和修業成績表副本，送達香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓21樓政府統計處人事組下述聯絡地址。請在信封面註明「申請統計助理職位」。

申請人亦可透過公務員事務局的網站（https://www.csb.gov.hk）作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期或之前把學歷的證書和修業成績表副本及／或技術資格的證書和修業成績表副本交回下述聯絡地址或發送電郵至ncsc_recruitment@censtatd.gov.hk。請在電郵標題註明「申請統計助理職位」及在信封面或電郵中和文件副本上註明網上申請編號。

【民眾安全服務處—行政服務助理】

薪酬:每月港幣27,825元

截止申請日期(日/月/年) :01/05/2023 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有本港大學所頒授的學士學位，或具同等學歷；

(b) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或同等或以上成績，或具同等學歷；

(c) 在取得有關學位後，具備至少兩年全職行政工作經驗，曾在政府部門╱公營機構工作佔優；

(d) 具備良好的中英文口語及書寫能力；以及

(e) 具備良好的溝通技巧和電腦技巧，例如電子報表及中英文文書處理。

職責:

(a) 處理與場地有關的工作，包括申請辦公室用地、樓宇保養及裝修、樓宇管理、辦公室保安、管理清潔服務合約及管理泊車位；

(b) 管理並更新部門的檔案系統，以及執行檔案的保存與銷毀；

(c) 處理來自傳媒及公眾的查詢，並監察其進度；

(d) 擔任部門各委員會的秘書（如員工關係及職業安全等）；

(e) 處理與個人資料（私隱）條例以及公開資料守則有關的申請個案；

(f) 協助整合並提交各種報告，以及在緊急情況下協助動員部門員工；

(g) 監督總務室的行政、車輛服務以及環保管理的工作；以及

(h) 處理並執行各種被委派的行政工作。

聘用條款:

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款聘任，為期1年。合約屆滿後，是否獲續聘，須視乎屆時民安處的服務需求及受聘者的工作表現而定。

申請方法:

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請人可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請表格［通用表格第340號（3/2013修訂版）］送達九龍油麻地渡華路8號402室民眾安全服務隊總部總務室，請在信封面註明「申請行政服務助理職位」。

【元朗民政事務處—活動統籌員】

薪酬:每月港幣16,885

截止申請日期(日/月/年) :02/05/2023 17:00:00

+ 1

入職條件:

(i) 在香港中學文憑考試五科考獲3級或同等或以上成績，或具同等學歷：或

(ii) 在香港高級程度會考兩科考獲E 級或以上成績，及在香港中學會考三科考獲第3級 / C級或以上成績，或具同等學歷；及

(iii) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績。

職責:

(a) 協助統籌、推廣和籌辦社區與項目及活動；

(b) 處理有關社區參與項目及活動的一般公眾查詢；

(c) 為區議會轄下的委員會/工作小組提供後勤支援；及

(d) 在有需要時執行其他相關的職務。

聘用條款:

(a) 應徵者如獲錄用，將會按非公務員合約條款受聘。

(b) 應徵者如獲錄用，可獲由聘任日起至2024年3月31日的合約。續約與否須視乎工作表現、工作需要及資源是否足夠而定。

(c) 受聘者或須於星期六、日、公眾假期及辦公時間外工作，並在有需要時執行戶外工作。

申請方法:

互聯網 ✓

郵寄 X

申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]連同學歷的副本，郵寄或親身送交元朗青山公路(元朗段)269號元朗民政事務大廈5樓512室人事組。請在信封面註明「申請活動統籌員職位」。

【税務局—合約助理税務主任】

薪酬:月薪15,950元

截止申請日期(日/月/年) :27/04/2023 23:59:00

+ 2

入職條件:

(1)(a)在香港中學文憑考試的5個科目，包括中國語文、英國語文及數學科，取得2級或具備同等學歷；或

(1)(b)在香港中學會考的5個科目，包括中國語文、英國語文及數學科，取得2級註(ii)／E級或以上成績，或具備同等學歷；及

(2)符合語文能力要求，在香港中學文憑考試或香港中學會考的中國語文及英國語文科取得2級或以上成績，或具備同等成績；及能有效地以粵語/中文及英語溝通。

【備註：申請人如具備會計及／或税務的相關知識或經驗，可獲優先考慮。申請人可在申請表格上詳述有關的會計或税務資格和經驗。】

職責:

(1)協助評税、處理文件、收税及追討税款；及

(2)處理税務查詢及其他有關工作。

聘用條款:

獲取錄的申請人將會按非公務員合約條款受聘，為期不多於12個月。續約與否須視乎運作需要、受聘人的工作表現和行為而定。

申請方法:

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)] 以親身或郵寄方式送達香港九龍啟德協調道5號税務中心10樓税務局人事組（招聘），信封面須註明申請的職位名稱。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交學歷文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請表格提交所需的修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。在網上遞交申請的人士，須把文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封面及各證明文件副本上註明網上申請編號。