遊日注意！日本溫泉下調混浴年齡限制　2大原因7歲起禁進異性浴場

港人到日本最愛的行程之一就是浸溫泉，不少人都會特意選有溫泉設施的旅館留宿。如果有小朋友同行，即使是異性也會隨父母到浴場浸浴。但日本最近有多個城市就下調兒童進入異性溫泉的年齡限制，小學生或以上都不能進場。



日本多區公眾浴場及溫泉的兒童混浴年齡限制下調（YouTube 截圖）

浸溫泉是體驗日本文化不可或缺的部分，因此不少家長帶子女遊日時都會帶他們到溫泉。不過浸溫泉時需要全裸肉帛相見，現代的小孩發育又較早，自數年前起坊間就有聲音指應將兒童進入異性溫泉浴場的年齡限制降低。在避免尷尬同時也能有效減低性犯罪。

厚生勞動省研究指小童6至7歲開始便會開始抗拒混浴（YouTube 截圖）

日本厚生勞動省2021年就曾發表研究指訪問全國1,500名7至12歲的男女孩後發現他們在6至7歲開始便會開始覺得混浴很害羞。特別是小女孩隨父親到溫泉時難免會感受到別人的異樣目光。

北海道以往的容許兒童進入異性溫泉的年齡限制在10歲以下，但自2023年4月1日起就將限制調低至7歲以下。東京都及埼玉縣等多個日本地區及城市亦同樣更改法例設限，並增加職員的巡視。

不少日本市民都支持這次修例，指現今的兒童不論生理還是心理都比較早熟，小學生已經對「性」有一定概念，認為7歲以下是個很好的分水嶺。而且小學生有相對自理能力，若看到一個小孩其他客人也會幫忙注意，同時能訓練小孩的自立能力，覺得他們到同性浴場較恰當。亦能避免子女被其他客人以色情目光看著的危險。甚至有人主張應進一步下調限制至3歲。

（Jalan 截圖）

不過有家長就指出，自己6歲的孩子還沒有足夠自理能力自己清洗身體，而且亦擔心子女會出意外滑倒、溺水，又或許會對其他客人造成麻煩。覺得9歲的年齡限制會令他們比較放心。港人未來到日本浸溫泉時要留意，若想6歲以上的子女陪同就有可能需要選擇有獨立家庭溫泉的地方啦！

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