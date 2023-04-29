AV女優浜崎真緒來港！尖沙咀性感打卡、食雲吞麵　與這位巨星合照

早前在香港出生的AV女優相澤南快閃來港，引起香港一班老司機暴動。沒想到日前就再有人氣女優來港，她就是浜崎真緒！不但在尖沙咀彌敦道打卡，到餐廳品嘗港式美食，還叫港人「記得黎搵我啦」！



AV女優浜崎真緒（IG截圖）

AV女優浜崎真緒27日在Twitter及Instagram上分享自己來港的照片，當中她在尖沙咀彌敦道坐上一個紅色消防栓上打卡，又走進一個電話亭拿起話筒拍照。成功「Call」出一班香港粉絲在留言中列隊歡迎她來港。

不過到底她這次來港是有甚麼行程呢？她在貼文中就寫到28至30日將會分別前往俱樂部及音樂節以她「DJ MAO」的身份出席活動。昨日（27日）她就先出席了由陳冠希創立服裝潮流品牌的活動，在IG限時動態上貼出自己興奮與陳冠希合照的影片。Caption寫上「真實《頭文字D》」，談及陳冠希曾在2005年電影中飾演高橋涼介的角色。

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浜崎真緒又分享了她到麥奀雲吞麵店進食的影片，一碗麵吃得津津有味，令人食慾大振。她於30日還會到D2place的市集當紋身店的一日店長。港人這幾天出門一定要打醒十二分精神，或許有機會在路上遇到女神呢！