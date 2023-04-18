素海霖繪麗奈AV第2炮突發上市　拍夥吉村卓晒日文　網民:15秒熄咗

香港第一位在日本出道的AV女優素海霖（藝名繪麗奈），首部AV作品大賣，更有傳因此將會再加拍數部作品。今日日本時間4月18日凌晨，她的第二部作品亦無預警面世，但港人反應就似乎沒有首作熱烈。



繪麗奈的第二作「初めてだらけの性感開発3本番スペシャル! !」（番號：FSDSS-645）與出道作一樣在日本Amazon掛勾的AV串流平台「HELLOERO」進行先行配信。全片約2小時4分鐘，分成4場性愛戲有3名男優出演，當中包括吉村卓及黒田悠斗。

是次作品也沒有劇情，不過她也多次換裝，除了啡色透視連身裙和深綠色的斯文女裝之外，更換上了藍黑色及豆沙色的性感內衣套裝。最後一場戲則穿上螢光橙色的三點式，風格多變令老師機大飽眼福。

這次作品中繪麗奈除了講廣東話以外，亦不時講幾句日文「yabai」、「katai」等等，封面上則用繁體字寫上「做完愛，好爽」。雖然她的出道作售出逾2,000部大賣，這次的作品或許是因為發佈突發、事前沒有預告，反應沒有上次熱烈。有已經搶先觀看的網民就表示，「好悶，又冇劇情，啲衫又冇咩特別」，「飛住睇……15秒熄咗」。不過亦有網民力撐，表示「總之今次係正，真係feel到佢有heart」，希望上次「中伏」的老司機們可以多給一次機會。