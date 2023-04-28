素海霖登AV女優人氣榜NO.1！拋離石川澪、河北彩花　網民:灌票？

以藝名「絵麗奈」出道的素海霖(Erena)，自3月底首部作品（番號FSDSS-644）推出以來一直人氣高漲，港日兩地均掀起不少討論，連同緊接上架的第二部作品（番號FSDSS-645）均相當熱賣。絵麗奈作為香港首位於日本出道的AV女優，受香港人歡迎和支持不難理解，但有網民發現，在日本成人網站中，竟然發現絵麗奈於女優排行榜中高居第一名。



（影片截圖）

日本成人網站av-league.com近日排出4月AV女優人氣排名，數據統計顯示，從3675名女優當中，絵麗奈不但是最高人氣的新人，同時亦是4月最受歡迎的AV女優，有著7500個「心心」，而排第二的石川澪只有近1200個「心心」，深受香港網民喜愛的河北彩花和明里紬也分別只有663和534個「心心」屈居23和43位，絵麗奈的人氣和支持度可見一斑。

(av-league.com截圖)

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帖文一出，不出所料地引起大量網民的討論，有網民認為絵麗奈有如此高的「支持度」全因香港人集中灌票，網民指絵麗奈的7600票相等於人氣榜第二名到第八名，7個女優加起來的支持度，反問「唔係灌票有無可能」。這種說法亦被不少網民所接受和支持，但同時亦有網民指出，所謂灌票應該涉及一些不尋常的手段，例如買電話卡、用按鍵精靈輔助等等。而這個網站的投票機制就是每4小時可以投票一次，不論投票的是香港人還是日本人，因為支持絵麗奈而每4小時投一次票並沒不妥，反指「睇完留言就知香港什麼都不值得有。」

(av-league.com截圖)

亦有一些比較中立的網民持「食花生」的態度，引用《大丈夫》色情網吧的一段劇情，「喺香港就貼㗎妹，喺日本人地就貼張柏芝架啦」，笑指未來會否有日本廠商看到商機，派星探來香港找「明日之星」，亦有網民指素海霖的成績前無古人，後也未必有來者。