政府工招聘｜最遲6月截止!9份筍工月薪13.5K起 　海關督察頂薪77K

政府各大部門包括海關、水務署、創科署、海事署、教育局等再釋出多個政府職位，有4份更是鐵飯碗，其中海關招聘海關督察，freshgrad起薪也有44K，各位職場小薯不妨看看有沒有筍工啱自己。



《把關者們》劇照

【郵政署—客戶服務員】

月薪$15,083

截止日期 :29/05/2023 18:00:00

+ 2

入職條件

(1)(i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；及

(2) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷。

(3) 熟悉電腦操作及應用軟件，包括Word、Excel、PowerPoint、Access、中文輸入法；

(4) 參加面試的應徵者須接受英文寫作及打字測試；

(5) 能操流利廣東話及英語，宜通曉普通話；

(6) 具一年或以上客戶服務／熱線中心經驗者優先考慮；及

(7) 積極進取，具自發性及良好團隊精神。

職責

(1) 接聽及處理顧客的電話、電郵或書面查詢／投訴及回覆；

(2) 負責收集、輸入及分析數據；

(3) 提供一般後勤支援；

(4) 負責一般的櫃位服務；

(5) 主動與顧客接觸，搜集客戶意見、建立及維繫客戶關係；

(6) 協助市場營銷／會員活動；及

(7) 執行其他由上司委派之工作。

聘用條款

獲聘用者將按非公務員合約條款聘用，合約為期一年。視乎運作需要，合約屆滿的員工如工作表現良好可獲續約機會。

申請方法

互聯網 X

郵寄 🗸

申請表格 [G.F. 340 (3/2013修訂版)] 可以：

a)親身把申請表格投入設於香港中環康樂廣場2號郵政總局一樓的投遞箱；

b)以郵寄方式送達香港中環康樂廣場2號香港郵政總部4字樓人事及聘任組。請於信封面上清楚註明「申請客戶服務員」。

【創新科技署—科學主任】

月薪$57,395起

截止日期 :02/06/2023 17:00:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有本港大學頒授的醫療科技、健康科學、生命科學、化學、應用物理、材料科學或工程學科的一級或二級榮譽學士學位，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「一級」成績，或具同等成績；

(c) 於取得上述學歷後，具備三年下述相關工作經驗：

(i)實驗所、認證機構或檢驗機構的運作，或向這些機構提供認可服務；或

(ii)管理生物科技、環境科技、紡織及製衣科技或材料科技相關範疇的研究及發展(研發)項目，或評審這些項目的申請；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績。

職責:

(a) 香港認可處

(i) 為推行各項認可服務提供技術及行政支援，包括香港實驗所認可計劃、香港認證機構認可計劃和香港檢驗機構認可計劃下的認可服務；

(ii) 協助制定認可政策；

(iii) 提供專業意見並與專業人員及其他相關各方聯絡；以及

(iv) 統籌和執行認可申請的評審工作。

或

(b) 生物科技總監組／科學顧問組

(i) 就資助申請進行技術評審；為項目評審委員會／評審小組提供支援；以及監察獲批核研發項目的推行情況；以及

(ii) 就科技相關事宜提供技術支援，例如為高級官員擬備出席會議所需的資料簡介；協助與學術界、研究界和商界開展合作；以及掌握相關行業的最新科技發展及科技需要。

薪酬:總薪級表第27點(月薪57,395元)至總薪級表第44點(月薪112,925元)

聘用條款:獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款受聘。

申請方法:

互聯網 🗸

郵寄 🗸

申請表格[G.F. 340 (3/2013修訂版)] 以親身或郵寄方式送達香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座47樓創新科技署人力資源組，信封面須註明申請的職位名稱。證明文件副本須連同填妥的申請表格一併遞交。申請人須提供履歷表，列明現時及過去的相關受僱情況、職位、工作及職責。

持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段無須遞交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。

在網上遞交申請的人士，須在2023年6月9日或之前把所需的證明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件每一頁上註明網上申請編號。

【香港海關—海關督察】

月薪 $44,840起

截止日期 05/06/2023 23:59:00

+ 5

入職條件:

(a)(i) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具同等學歷；及符合語文能力要求，即綜合招聘考試的兩張語文試卷(中文運用和英文運用)考獲一級成績，或具同等成績；或

(a)(ii) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或香港任何一所大專院校頒發的認可副學士學位，或香港任何一所理工大學／理工學院／香港專業教育學院／科技學院頒發的高級文憑，或任何一所已註冊專上學院在其註冊日期後頒發的文憑，或具同等學歷；及符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；或

(a)(iii) 在香港中學文憑考試五科考獲第3級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲第3級／C級或以上成績，或具同等學歷；及符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；

(b) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績 [請參閱註(9)及(10)]；

(c) 能操流利粵語及英語；

(d) 通過體能測驗；及

(e) 通過視力測驗。

職責

(a)領導及執行有關保障稅收及徵收稅款、緝毒、反走私和保護知識產權的執法工作；

(b)協助高級督察處理人事管理和辦公室行政事務；以及監督轄下人員所執行的工作。

薪酬:紀律人員(主任級)薪級表第8點(每月44,840元)至紀律人員(主任級)薪級表第22點(每月77,995元)

聘用條款:獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。獲錄用的申請人須於香港海關學院通過督察基本訓練課程及於三年試用期完結前通過督察延續訓練課程。成功通過試用期者將獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

互聯網 🗸

郵寄 🗸

申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可經下列其中一個方式遞交：

(a) 透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)遞交網上申請；

(b) 郵寄到下述聯絡地址，信封面註明「申請海關督察職位」；或

(c) 投入設於香港北角渣華道222號海關總部大樓地下的投遞箱。

除申請表外，申請人必須在申請期結束後一星期內，以下列方式提交學歷文件副本，包括修業成績表／證書及綜合招聘考試成績副本(如適用)：

(a) 電郵至 customs_inspector_recruitment@customs.gov.hk 。申請人須在電郵中夾附PDF格式的學歷文件檔案並在電子郵件標題註明網上申請編號；或

(b) 郵寄到上述聯絡地址，信封面註明「申請海關督察職位」及網上申請編號，並在各證明文件副本上註明網上申請編號。

申請人如希望獲豁免參加筆試(第一部分)的評核，須在2023年6月12日或之前遞交相關的綜合招聘考試或同等學歷的成績副本。未有提交所需證明文件的考生將不獲豁免。

【教育局—計劃主任(校本專業支援)】

月薪：$29,400元

截止日期 :02/06/2023 18:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷(見註1)；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績(見註2)；

(d) 在取得有關學位後，具備不少於2年教學經驗(見註4)；以及

(e) 具備進行教育研究及製作宣傳媒體材料經驗者優先。

職責:

(a) 協助籌備和進行與周年檢討，包括修訂相關量性和質性的調查工具、訪校及進行面談；

(b) 協助處理周年檢討所收集的數據、整理研究結果，以及擬備相關的報告和摘要；

(c) 透過定期檢視校本專業支援服務、整理計劃的良好實踐經驗及宣傳支援服務的成果，協助進行各校本支援服務的知識建構和管理工作；

(d) 協助學校、教育局不同組別/分部和計劃承辦機構之間的協作溝通及聯絡工作，以提升專業能力及加強監督的工作；

(e) 協助處理與學校、計劃承辦機構和教育局不同組別/分部的文件往來及聯絡工作，使不同支援服務得以順利推行；

(f) 協助開發用以推廣知識建構的平台(如更新網頁、協助組織分享平台) ；

(g) 協助籌辦活動，例如全港性的分享會、教師研討會及學校簡報會等，並需要時為支援服務提供行政支援；以及

(h) 執行由上級指派的其他職務。

聘用條款 : 獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期2年。

申請方法:

互聯網 X

郵寄 🗸

申請表格 [G.F. 340 (3/2013修訂版)]送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈12樓1222室 教育局課程支援分部)。

【發展局(工務科)—高級文物主任】

月薪:$49,445元

截止日期 :01/06/2023 18:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒發的學士或以上的學位，或具同等學歷；

(b) 在取得資格後，具備最少四年相關範疇的工作經驗，包括文物保育、刊物撰寫、公眾推廣／公共關係、傳媒關係、創意產業或活動策劃；

(c) 符合語文能力要求，在綜合招聘考試的兩份語文試卷(中文運用和英文運用)取得「二級」成績，或具同等成績；

(d) 中、英文書寫能力俱佳，操流利英語和粵語，精通普通話則更佳；

(e) 溝通及人際技巧良好；以及

(f) 對文物保育／公眾教育及宣傳有豐富認識。

註:

(1) 申請人或須參加筆試。

(2) 申請人須在通用表格第340號「工作性質」一欄內，列明在取得相關資格後每項受僱工作是否涉及文物保育、刊物撰寫、公眾推廣／公共關係、傳媒關係、創意產業或活動策劃方面的工作經驗。

職責:

申請人如獲錄用，將調派至發展局工務科轄下的組別／辦事處工作，負責以下職務(註5及6)—

(a) 舉辦宣傳及公眾教育活動；

(b) 與相關政府決策局／部門、非政府機構及相關單位聯絡，商討活動管理、宣傳及物流事宜，包括籌備招標工作；

(c) 協助與文物保育相關的公眾參與活動，包括巡迴展覽、歷史建築開放日等；

(d) 草擬和製作中英雙語通訊；與機構及持份者合作發布Instagram帖子；為高級人員草擬演詞和投影片簡報；

(e) 協助評估活化建議書(從社會企業的角度)；

(f) 與非政府機構及其他持份者聯絡，推展文物措施；

(g) 對歷史建築和地點的歷史進行研究；以及

(h) 執行獲委派的任何其他職務。

聘用條款:

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款聘任，為期約六個月。合約屆滿後是否獲續聘，須視乎屆時發展局工務科的服務需求，以及受聘人的工作表現而定。

申請方法

互聯網 🗸

郵寄 🗸

申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]送抵香港添馬添美道二號政府總部西翼15樓發展局工務科人事分組，信封上清楚註明「申請高級文物主任職位(非公務員職位空缺)」。申請人亦可通過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。

【教育局—項目主任(訓育及輔導) (特殊教育)】

月薪$47,820 元

截止日期 :15/06/2023 18:00:00

+ 1

入職條件:

(a) 持有香港所頒授主修心理學或社會工作的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級 或以上成績，或具備同等成績；以及

(d) 在取得學士學位後具備最少4年兒童教育、訓育或輔導的工作經驗。

職責:

(a) 透過訪校及區本聯網活動，為學校提供訓育及輔導工作方面的專業支援；

(b) 為學校提供校本計劃及其他活動以確保其訓育及輔導服務能切合中小學生的發展、預防及補救工作的需要；

(c) 支援及監察訓輔計劃；

(d) 為學校舉辦專題研討會；以及

(e) 督導學生輔導主任在小學的訓育及輔導工作。

聘用條款:獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請方法

互聯網 X

郵寄 🗸

申請表格 [G.F. 340 (3/2013修訂版)] 送達下列查詢地址(香港太古城太古灣道14號6樓 601室 教育局特殊教育分部訓育及輔導組)。

【環境保護署—環境評估員（總區北）】

月薪 $45,785元

截止日期 :02/06/2023 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有本港大學頒授的相關科學、城市規劃或工程科目學士學位，或具備同等學歷；

(b) 在取得上述學歷後，具有最少四年與環境保護、環境影響評估或環境規劃相關的全職工作經驗；以及

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上，或同等成績。

職責:

(a) 管理根據《環境影響評估條例》分別就指定工程項目和非指定工程項目提交的申請書和環境研究，並審閱相關文件；

(b) 就涉及環境影響評估和環境研究的事宜與持份者（包括相關申請人、政府決策局及部門、公司、承辦商和顧問）溝通；

(c) 就發展計劃及規劃事宜整理和提供專業環保意見；

(d) 就規劃及發展方案的環境評估方法和技術以及工程項目的環境監察和審核工作提供意見；

(e) 就環境影響評估、策略性環境評估或環境研究的國際做法進行研究，並檢視環保成效和工程／工地作業方法；以及

(f) 支援環境研究／調查和與環保相關的網站／數據庫／知識管理系統的合約管理工作。

其他相關的工作要求：工作時間及地點須視乎部門的運作需要而定。獲取錄者或需(a)不定時及超時工作，包括晚上、周末、周日和公眾假期；以及(b)不時在戶外工作。

聘用條款 : 獲錄用者會按非公務員合約條款聘用，為期一年。

申請方法:

互聯網 🗸

郵寄 🗸

申請表格［通用表格第340號（3/2013修訂版）］送達香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心28樓［經辦人：行政主任(環境評估)］，信封面須註明申請的職位名稱。申請人亦可透過公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。

【水務署—實驗室服務員】

月薪：$18,120起

截止日期 :05/06/2023 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 完成中三學業，或取得同等學歷；

(b) 具備至少一年與實驗室及實地工作的經驗；

(c) 具備相等於小六程度的中文水平及相等於中三程度的英文水平；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註：

(i)申請人須通過相關的技能及體能測驗；

(ii)申請人須於申請表上清楚填寫其學歷和中英文語文能力程度。申請人如未能提供所需的所有資料以證明申請人符合入職條件，其申請書將不獲考慮；

(iii) 申請人所有學歷/經驗以截止申請日期或之前為準，截止申請日期後所獲得的學歷/經驗將不獲考慮。)

職責:

(a) 協助進行抽樣、量度水流及簡單的測試工作；

(b) 協助抽取樣本，處理和運送儀器和設備的體力勞動職務；

(c) 協助保持所有測試設備操作性能良好和清潔；

(d) 保持實驗室和工作範圍清潔及整齊；以及

(e) 分配職務和督導下屬員工工作。

薪酬:總薪級表第5點(每月18,120元)至總薪級表第8點(每月21,875元)

聘用條款:獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 🗸

郵寄 🗸

申請表格(G.F.340(3/2013修訂版)) 連同(a)學歷資格證明文件副本(包括成績表或其他獲認可的同等學歷證明文件需證明你已完成中三課程)；(b)任職有關實驗室及實地工作的詳細職責說明；及(c)有關你取得相等於小六程度的中文水平及相等於中三程度的英文水平的證明文件副本，送達至香港灣仔告士打道7號入境事務大樓48樓水務署招聘組，信封面須註明『申請實驗室服務員職位』。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於2023年6月12日或之前把所需的證明文件副本送交聯絡地址，並在信封面及各證明文件副本上註明網上申請編號。

【效率促進辦公室(1823)—客戶服務主任】

月薪：$13,500起

截止日期 :31/05/2023 17:00:00

+ 3

入職條件:

(ai) 在香港中學文憑考試五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港中學會考五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級/E級或以上成績，或具同等學歷；(培訓期間，月薪15,080元；培訓後，月薪17,750元)；及

(bi) 操流利英語和粵語，能操流利普通話更佳；及

(ci) 熟悉電腦操作，及中文文書處理速度達每分鐘10字可獲優先考慮；

或

(aii) 在香港中學文憑考試四科包括英國語文科考獲第2級或同等或以上成績[註1]，或具同等學歷；或在香港中學會考四科包括英國語文科考獲第2級/E級或以上成績[註2]，或具同等學歷；(培訓期間，月薪13,500元；培訓後，月薪15,860元)；及

(bii) 操流利英語，能操流利粵語更佳；及

(cii) 熟悉電腦操作，及英文文書處理速度達每分鐘20字可獲優先考慮；

或

(aiii) 在香港中學文憑考試四科包括中國語文科考獲第2級或同等或以上成績[註1]，或具同等學歷；或在香港中學會考四科包括中國語文科考獲第2級/E級或以上成績[註2]，或具同等學歷；(培訓期間，月薪13,500元；培訓後，月薪15,860元)；及

(biii) 操流利粵語，能操流利普通話更佳；及

(ciii) 熟悉電腦操作，及中文文書處理速度達每分鐘10字可獲優先考慮。

申請人如具備客戶服務的工作經驗，可獲優先考慮。

獲聘用者需通過培訓後的測試才會被繼續聘任。

職責

通過電話和電郵處理公眾的查詢及投訴，每天會處理來自不同背景的市民的來電及函件，實在是難得又充滿挑戰的工作體驗。此職位須輪班工作，包括星期六、星期日、公眾假期及通宵班(約每兩個月出任通宵班五日)。

薪酬:薪金視乎學歷而定，培訓期間(約一個月)的月薪介乎13,500至15,080元；培訓後的月薪介乎15,860至17,750元。如圓滿完成合約期，可獲發放約滿酬金。

聘用條款：申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款聘任，為期一年。續約與否視乎屆時本部門的服務需要及受聘人的工作表現和品行而定。

申請方法

互聯網 🗸

郵寄 🗸

申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)以郵寄或親身遞交方式送達九龍長沙灣東京街西3號庫務大樓13樓效率促進辦公室1823行政及支援組。請在信封面上註明申請職位的名稱。申請人亦可在公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。