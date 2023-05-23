研究揭最強攻擊力狗隻Top 9　芝娃娃入圍！比特犬、洛威拿敗給牠

不少人也認為「沒有教不好的狗，只有教不好的主人」，但無可否認，受先天或後天環境影響，有些狗狗的攻擊性的確特別強。近日有外國的調查研究揭最強攻擊性的狗隻top 9，發現有些狗狗體積雖然較小，但其實攻擊力十足，而攻擊力最強的犬種外型更相當可愛，原來「狗也不可以貌相」！



別小看芝娃娃，原來攻擊力也甚強!

根據英國《每日郵報》的報道，倫敦皇家獸醫學院的專家發現，有4%的英國曲架具有攻擊性，若牠們的毛髪是金色，其攻擊性更增至12％。相反，體型較大，望上去樣子較威武的洛威拿反而相對較友善，只有7.46%會暴躁易怒，只能屈居第二。

報道中更數度談及「可卡易怒症候群」（cocker rage syndrome）。這是一種罕見而無法控制的狀況，會導致狗狗一下子勃然大怒。根據調查發現，當中體型極小的芝娃娃上榜，排名第６，可作導盲犬的拉布拉多原來發惡時也非同小可，排名第７，而樣子帶給傻氣的八哥也甚有脾氣，排名第8。

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2023最強攻擊性狗隻Top 9分別是:

(%每個犬種攻擊行為的發生率)

Top 9. 格力犬1.7%

Top 8. 八哥1.97%

Top 7. 拉布拉多 2.24%

Top 6. 芝娃娃4.2%

Top 5. 棕色英國曲架 4.3%

Top 4. 黑色英國曲架 6.3%

Top 3. 紅色英國曲架 6.5%

Top 2. 洛威拿 7.46%

Top 1. 黄金英國曲架. 12.08%

負責此研究計劃的歐尼爾博士（Dr Dan O'Neill）透露，作為主人想飼養新狗時必須要考慮其攻擊性，「雖然不是一個非常具有攻擊性的品種，但作為主人應該注意到，英國曲架跟其他傳統能跟小孩能和平共處，如拉布拉多尋回犬等品種比較，是有著較高的攻擊性」。歐尼爾博士說，英國可卡犬的攻擊性程度在雄性與金色的狗會比較高，因此特別擔心攻擊性的飼主可以選擇雌性或非金色的狗。