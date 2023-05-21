港女驚見兒子身上有離世愛貓印記　超催淚！遵守約定重回事主懷抱

寵物是主人的心頭肉，但生命苦短，每一次的相識都注定了至少一次的別離，不少人試過一次面對寵物離去的錐心之痛後，發誓從此再不養寵物。社交媒體上一位港女分享自己在2年半經歷了一場喪貓之痛，但最近兒子出生後，卻驚見兒子身上有兩處與愛貓一模一樣的印記，經歷令網民直呼超催淚！



港女在Facebook群組「天下貓貓一樣貓」上發帖，指自己的愛貓「虎虎」在2020年8月去世，在虎虎臨走前她不斷對牠說「下一世一定要幸福快樂，唔好再做流浪貓，一隻貓得10幾年生命」，而虎虎最命苦的，是長達10年時間都是一隻無人照顧，沒有一頓飽飯食的倉庫貓。直到虎虎離世前的3年，港女帶牠回家照顧，命運才就此改寫。瘦弱的虎虎也漸漸變得圓潤、毛色也變得漂亮起來，過得相當幸福。

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但無奈幸福過於短暫，3年過後虎虎離開了事主，告別了這個世界。港女當時在帖子上慨嘆「幸福太短暫，呢輩子佢太難了，除左難過，我真係好怕好怕佢下一世投胎得唔好，哪怕咁樣係好無常識好無稽，我唔係討拍，我唔需要R.I.P，但我希望大家幫我祝福我阿虎下一世一定一定一定要過得幸福快樂健康！」，說道相處時間雖短，但是真的很喜歡虎虎，地位無可取代，從字裡行間透露出對虎虎的滿滿不捨。最後說了一句「我為你祈禱，我為你求神，下一世可以幸幸福福，快快樂樂，健健康康，再見！虎」。

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Facebook群組「天下貓貓一樣貓」截圖

然而在23年4月底港女再度在群組發帖，貼出了兒子出生的喜訊，然而最令她驚喜的是兒子背上、手上，竟出現了與虎虎背上和手上一模一樣的印記，連出現的位置，圖案形狀也幾乎一樣，她不禁感動直呼「2年了，虎虎呀！是你嗎？回來當我兒子嗎 ?」。事主與虎虎時作出的感人離別約定，虎虎似乎默默地遵守了，感動地「轉世投胎」再續母子情緣，徹底擊中網民哭點。帖子在截稿之時，獲得了近萬個讚好、留言和分享。

Facebook群組「天下貓貓一樣貓」截圖

網民紛紛留言表示「你叫牠下一世一定要幸福，結果牠找上了你，代表你就是牠一輩子的幸福」、「手手胎記完全一樣，感動，繼續做你嘅仔仔」、「Sorry我真係起晒雞皮」、「似到咁，我都信，恭喜你，可以做人繼續黐住你，希望可以孝順你，更愛你」、「真係忍唔到係咁喊」、「有洋蔥」、「睇返樓主幾年前同阿虎嘅post，好感動！」。有網民貼出家中的主子照，希望主子日後可以「好好學習」虎虎的感人情節，也笑稱「開罐罐！」、「整個貓砂盆試試佢！」，但無論如何是不是虎虎真的轉世也好，網民也齊心「祝小寶寶要健康快樂長大」。

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Facebook群組「天下貓貓一樣貓」截圖

原帖連結：Facebook群組「天下貓貓一樣貓」、Facebook群組「天下貓貓一樣貓」