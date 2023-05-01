日本大熱柴犬×哥基混種　柴基犬尖臉配小短腿　獸醫：唔鼓勵配種

和哥基犬都是在香港擁有極大人氣的犬種，近年在日本就興起一股潮流，飼養這兩個品種混合而成的「柴基」犬。到底將帥氣的柴犬和蠢萌的哥基混種後會是甚麼樣子呢？配種又對狗狗有沒有影響呢？



左邊的是柴犬，右邊是柴基犬（Twitter：＠ushisukegroup）

「シバーギー」這種由柴犬和哥基犬混種而成的「柴基犬」近年在日本人氣急升，早前有網民在Twitter上分享自己的愛犬時就引起熱議。網民紛紛被擁有柴犬的狐狸臉，卻配上哥基小短腿的柴基犬吸引住。但牠們可愛的身姿背後其實暗藏健康隱憂。

柴基犬（Twitter：＠CPuqk6）

柴基犬還算是新的混種犬，牠們的外貌並不完全統一，有「柴臉基身」的，亦有些是「基臉柴身」的。較常見的柴基犬擁有豎起的耳朵、高長鼻樑、又圓又大的眼睛、捲曲的尾巴，以及短腿。體重與身高都與柴犬和哥基差不多，約10kg重並高30cm左右。

不過雖然柴基犬集合柴犬和哥基各自的可愛之處於一身，但也有聲音擔心柴基犬因是混種會出現健康問題而批評這種做法。《開罐Opener》就向獸醫Dr.Eric黎昌生詢問專業意見，他表示暫時在香港還沒有見過柴基犬，但認為某程度上牠們「可以講係一種downgrade」。因為柴犬本來是較健康的犬種,但哥基犬因為腳短則比較容易出現腳及脊椎的健康問題。將一隻健康的犬種與不健康的犬種混合,結果會得出較不健康的犬種。若柴基犬腿短會較多病，因此在純醫學健康角度上並不建議這樣混種。

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Dr.Eric亦指出柴基犬的性格亦「好難講」，雖然也與訓練方式有關係，但柴犬本來就比較有野性「原始啲……可以話佢醒目，但係有時醒目過龍」。而哥基亦有時候會咬人並較惡，因此他表示柴基犬「無論似阿爸定阿媽性格都應該麻麻」。遺傳上性格始終不會像金毛開朗。

被問到將柴犬及哥基混種後會否對狗狗壽命有影響時，醫生就指出比起是否混種，其實狗隻的大小較大影響。體積較小的犬隻一般較長壽，體積大則會較短命。但重申遺傳因子也是其中一個因素，若父母品種有遺傳病亦會影響狗狗壽命。