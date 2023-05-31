酷熱天氣｜林超英32度仍堅拒開冷氣　1消暑法寶終現身！網民:偶像

酷熱天氣持續，天文台於昨日(30)更發出「極端酷熱」天氣警告，即普遍地區氣溫都高達35度或以上!然而作為「冷氣絕緣體」的前天文台台長林超英昨晚於個人社交平台上，發文分享自己於工作位置的氣溫實況，從中可見當時即使氣溫高達32.2度，他依然堅持拒開冷氣，只靠1「消暑法寶」降溫，令有不少網民亦對他的堅持表示「佩服」，更封其為「偶像」!



昨日(30日)，前天文台台長林超英於個人社交平台上發文分享自己的「工作位置實況」，並寫上當時的室內溫度「2023.5.30 22:25 工作位置實況 ：氣溫 32.2度，相對濕度 76%，風速 0.4米/秒，關鍵是背景陪伴多年的 15cm 直徑 USB風扇。」，從林超英所貼的圖中可見他拿著一個量度儀，指向風扇的方向量度溫度，而儀器上顯示「0.4m/s、76%RH、32.2C」。

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為了環保，林超英一直都身體力行，他曾強調要大家要接受炎熱天氣，並強調「出汗不代表骯髒」，而他自己亦堅持了10年時間不開冷氣的紀錄，靠的就是一把「USB小風扇」來製冷，為他驅散炎夏，然而這次這把陪伴他多年的「消暑法寶」神祕面孔終揭，呈現於大家眼前。

然而貼文一出，即引起網民爆笑，錯重點在林超英的「獨特」分享模式，並爭相模仿。有網民表示「2023.5.30 22:57 工作位置實況 ：氣溫 23.0度，風速 唔Q知，關鍵是背景陪伴多年的冷氣機」，有網民更帖上一張冷氣溫度的照片指「2023.5.31 02:05 睡眠位置實況 ：氣溫 21.5度，相對濕度不知道，關鍵是21.5度我還開了17度冷氣」。

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而對於林超英的堅持，有不少網民亦不禁表示「佩服」，「真心佩服的人，我會尊敬！」，「其實不是溫度問題，台長能夠刻苦耐勞」，「多謝台長既堅持」，有網民更按耐不住親身於紙上寫了一個「服」字送給他。但有網民卻表示林超英的做法「太極端」，而且並非適合於每個地方，「都要睇你住既地方有幾大，樓底有幾高」，大家都應因應個人需求和感受，選擇讓自己感覺最舒適的方式消暑。