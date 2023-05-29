國泰風波｜內地女激讚香港機場　一夜間全講普通話：清潔姨姨都講

國泰空姐涉嫌歧視非英語乘客風波持續發酵，引發大眾熱議。日前，有從香港機場乘搭飛機前往外地的內地乘客就表示，事件發生後「一夜之間」，整個機場的工作人員和政府人員，就連廁所的清潔工「全部都開始講普通話」，直指「官方語言已經變成普通話」。令她興奮地指那種感覺「挺好的」，「政治非常正確」，大讚政府「官方指引的好」，政府部門改變速度非常快「指令通達」!



圖自微博

該段影片於微博瘋狂被轉發，片中的該位女乘客則疑似為居港內地網紅「biubiu~」，她於片中表示，於「一頓頓於輿論風波之下」，機場的「官方語言」一夜之間「已經變成普通話」。她表示於香港機場從check-in開始，不論是過安檢還是過所有的海關，工作人員竟然「全部都開始講普通話」，就連廁所內的清潔姨姨都「只講普通話」!

圖自小紅書

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她興奮地指，她於機場去廁所時，廁所內的清潔姨姨「頭也不抬」，連看都沒有看是哪個地方的人便直接以普通話告訴她「這間有人」。她指最搞笑的是後來有一個非常「typical(典型的)」香港大媽進到廁所內，該位清潔工都還是以普通話對話指「這裡有人去後面那一間」，讓她對此感到非常驚喜得哈哈大笑。

對此，她於影片中高呼全部人都講「普通話」，「挺好的這種感覺政治非常正確」。她大讚政府的指引和變化的速度很快，機場的在地工作人員和海關人員，政府部門的人員「改變起來非常的快」，只是「一夜之間」普通話就變成了機場的「官方語言」，政府「指令通達」，讓她瘋狂激讚「非常的好做的很棒」。

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影片於網上瘋傳，而引起不少網民熱論，有網民表示，「說明這次輿論調教有效」，「原來他們會講普通話啊」，「好的開始」，「不打不成器」，「可以不說普通話但不能歧視」，有網民更指「既然是在中國境內，普通話就應該是第一工作語言」，「本來就該如此，是長期太慣著他們了」，網民大讚政府「也是李家超非常給力」，「挺快，挺好」，「這個特首不一般」，但有網民則表示「其實這樣不好吧....粵語是香港的特色啊」，「也沒必要這樣，語言不是重點，重點是態度」。