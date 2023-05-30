《小美人魚》中國地區票房超慘淡　網民怒數6大出戲位：造型奇差

迪士尼《小美人魚》真人版電影於上周四(25日)正式於香港影院上映，電影於上映前已因角色選角問題被網民熱烈討論，備受眾人關注。日前，電影首個周末的票房出爐，根據電影娛樂網站Deadline表示，截至週日全球的首映票房估計為「1.638億」美元，比預期中的票房數量低，而於海外市場尤其是中國地區，票房更加是慘淡。有入場觀看電影的網民，對此竟表示「意料之內」，更列出電影的6大雷位，高呼「真的頂唔順」!



《小美人魚》劇照

《小美人魚》於各地影院上映後，持續引起全網討論，然而日前外國電影娛樂網站Deadline就公布了多地的票房，截至周日電影於美國總票房達$1.175億美元，然而海外的票房表現卻強差人意，只有約「6,830萬美金」。當中中國的票房更加是最為慘淡，票房只錄得約「1,770萬元人民幣」即250萬美元。

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網上對於電影的討論持續，而有不少入場觀看電影的網民，更於觀看感表示「十分後悔」，對於電影的多方面都表示「失望」，他們表示本懷著一個拋開原著的心情看這套電影，但電影中的劇情、場境設計、造型等等都讓她們感到「超出戲」，更大列電影中的6大雷點!

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《小美人魚》6大出戲位

劇情老土

網民表示，本以為真人版會對以往劇情作出改變，但電影依然沿用當年卡通版的劇情，認為電影中女主角的「戀愛腦」，「一見鍾情離家出走」的情節已經過時。網民指，故事背景有進行改編，公主與王子的戀愛觀亦應根據時代轉變而更改。

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主角演技超生硬

有網民指這類翻拍的真人電影劇情大多都耳熟能詳，然而重點便落在演員的演技身上，然而小美人魚的女主角可能因為首次拍攝電影，講台詞極度生硬，唱歌時的表情控制亦「有待加強」。網民表示尤其是美人魚於礁石後遠望著王子被救的場面，美人魚的感覺應本是想表達「喜歡上男主對岸上生活更加渴望」的感覺，但演員當下的眼神卻「過火」，而變成「有種隱隱恨意的感覺」。

《小美人魚》劇照

電影場景設計粗糙

場景方面，網民則指陸地和海底的世界兩者的設計感相差甚大，海底的世界擁有華麗的特效，相比下陸地王國則相當「簡陋」，背景「一看就出戲」，完全沒有皇宮應有的宏偉和華麗感，作為島國島嶼看上去亦很「狹窄」，沒有一個王國的感覺，「看完就覺得這部電影有種還差一點還差一口氣這種感覺」。

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《小美人魚》劇照

造型不合邏輯

有網民表示，覺得美人魚的女主角「蠻可愛的」，而且唱功亦相當不錯「很有感情」，但敗筆就在於造型上，看上去劇組「根本沒給她認真搞妝造和攝影角度」，電影中所穿的裙子「毫無華麗感」，並不能有助襯托出角色。而髮型亦感覺十分凌亂，「尤其上岸後，亂七八糟，毛毛碎碎」，有種「雜草亂生」的感覺。除了女主角，陸地王國的造型設計亦相當有問題，一個熱帶的島國，宮殿竟然是「歐州宮庭式」，連大家所穿的也是歐式的宮庭裙，畫面相當奇怪和矛盾。

《小美人魚》海報

海底人物刻劃過少

網民指海底王國的劇情大多都只圍繞著女主角和她爸爸，「那隻螃蟹還有海女巫」，其他的人魚和人物的刻畫則非常之少，連女主角的姊姊們的戲分亦相當少，整套電影中只出現三次左右，然而結尾時卻忽然有一眾人魚出現，畫面有些許突兀。

代入感低

網民表示電影整體的代入感都比較低，尤其是電影中女主角和姊姊們，他們於電影中被塑造成「7個不同國籍和膚色的公主」，令網民表示看上去「一點都不像一家人」，而且亦相當不合邏輯，姊妹們竟然全部都毫無相似之處，更笑指「看來海王相當花心」。