集英社賣499円AI女優寫真集　00後妹系美少女!日本網民一原因瘋搶

最近AI科技越來越發達，除了人工智能聊天機械人ChatGPT之外，也有不少AI圖像生成的程式。社交平台上近日就頻頻出現用AI製作的美女，甚至有AI網紅靠賣相一個月爽賺數萬元。日本「集英社」日前就用人工智能生成美女偶像，並出版一本「AI寫真集」，引起網民熱議。



（Twitter：@ai_satsuki_ai）

日本知名出版社集英社出版的雜誌「週刊プレイボーイ」5月28日在Twitter上公開了編輯部用AI生成的美女偶像「さつきあい」的照片，在29日發售的雜誌6月12日號中亦公開她的照片及誕生背後的秘話。而雜誌中未公開的照片亦被集合成電子版寫真集《生まれたて。》出售。

「週刊プレイボーイ」介紹到「さつきあい」是一位集合男人理想、擁有「たぬき顔」（狸貓臉）的「妹系美少女」。又表示「即使她並非實在的人，但令人萌生的戀慕是真實的！」。官網的介紹中講到「さつきあい」2006年5月29日出生，出身於東京都，身高有157cm，而興趣是打機。電子寫真集每本售價499円（大約港幣28元）、共有50頁，在Amazon及DMM等多個網站平台都能購入。

AI寫真集的消息公開後引起日本網民熱烈討論，有網民亦分享到自己為了「さつきあい」，相隔不知多少年再到便利店買雜誌。網民對寫真集的反應兩極，當部份人認為寫真偶像只要可愛就可以，亦有不少網民批評「週刊プレイボーイ」不應推出AI女優。有網民認為AI偶像既不會有緋聞，也無需像真人般調整日程，也不會有事務所NG的情況出現，更不需付薪金、省錢又省時間。有人甚至認為若AI女優流行，遇見性罪行或被迫拍寫真集的女生也會大大減少。

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相反，也有不少網民反對寫真集出售，認為AI使用網上資料庫的圖片製造出的美女有可能涉及侵權。而且相關的法例並未完善，先勿論一般人的AI作品，但由知名雜誌出版、賺錢的做法不能接受。亦擔心AI女優有可能會令真人女優們失業。

有購入的寫真集的網民表示雖然稍微有違和感，但也不是太奇怪，而且照片內容豐富，對AI技術的進步非常感動。不過，有網民認為寫真集只是「寫真集風的水彩畫」，「談不上性感也完全沒有生氣」。亦有不少網民指出「さつきあい」撞樣前寫真女優淺倉唯（現名：椛島光），甚至連身高及興趣都一致，認為「週刊プレイボーイ」應公開AI偶像的製作方式，否則就有侵犯版權之嫌。