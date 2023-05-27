MissAV公佈5月最受歡迎女優TOP20　河北彩花重返三甲、第一位是她

夏天來臨，香港天氣最近也越來越熱。不如一起來看看５月的女優排名讓眼球清涼一下吧！MissAV最近公布的女優排行榜上，除了常客河北彩花和三上悠亞之外，也有幾位已經引退的超人氣女優。想知道自己的心水有沒有上榜？一起來看看吧！



成人影片網站MissAV最近公布５月的女優排行榜中，河北彩花重回TOP 3之列，而早前宣告將於2024年1月正式引退的渚光希則屈居第四。其實這次的TOP 20中還有數位已經引退，或忽然從AV界消失的女優，但她們仍受老司機們的熱愛。

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MissAV 5月最受歡迎女優TOP 20

第20位 美谷朱里

第19位 夢乃愛佳（夢乃あいか）

第18位 倉本蓳（倉本すみれ）

第17位 彌生美月（弥生 みづき）

第16位 藤森里穗

第15位 波多野結衣

第14位 月乃露娜（月乃ルナ）

第13位 沙月芽衣（さつき芽衣）

第12位 三上悠亞

第11位 木下日葵（木下ひまり）

第10位 稻場流花（稲場るか）

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第9位 東條夏（東條なつ）

第8位 今井夏帆

第7位 白桃花（白桃 はな）

第6位 吉根柚莉愛（吉根 ゆりあ）

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第5位 樞木葵 （枢木あおい）

第4位 渚光希（渚みつき）

第3位 河北彩花

第2位 篠田優（篠田ゆう）

第1位 松本一香（松本いちか）

2019年6月才出道的松本一香，憑身子嬌小一出道就打敗大量前輩，成為了2020年最受網民歡迎的女優，可以說是AV界中的奇葩。不少網民在她出道初期（甚至現在）都覺得她如一個未發育完成的小女孩！👉👉👉即睇松本一香憑甚麼撼贏三上悠亞、深田詠美