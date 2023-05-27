MissAV公佈5月最受歡迎女優TOP20　河北彩花重返三甲、第一位是她

撰文：白兔糖
出版：更新：

夏天來臨，香港天氣最近也越來越熱。不如一起來看看５月的女優排名讓眼球清涼一下吧！MissAV最近公布的女優排行榜上，除了常客河北彩花和三上悠亞之外，也有幾位已經引退的超人氣女優。想知道自己的心水有沒有上榜？一起來看看吧！

成人影片網站MissAV最近公布５月的女優排行榜中，河北彩花重回TOP 3之列，而早前宣告將於2024年1月正式引退的渚光希則屈居第四。其實這次的TOP 20中還有數位已經引退，或忽然從AV界消失的女優，但她們仍受老司機們的熱愛。

👇👇👇點圖看MissAV5月女優排名TOP 20👇👇👇

+4

MissAV 5月最受歡迎女優TOP 20

第20位　美谷朱里

第19位　夢乃愛佳（夢乃あいか）

第18位　倉本蓳（倉本すみれ）

第17位　彌生美月（弥生 みづき）

第16位　藤森里穗

第15位　波多野結衣

第14位　月乃露娜（月乃ルナ）

第13位　沙月芽衣（さつき芽衣）

第12位　三上悠亞

第11位　木下日葵（木下ひまり）

第10位　稻場流花（稲場るか）

+5

第9位　東條夏（東條なつ）

第8位　今井夏帆

第7位　白桃花（白桃 はな）

第6位　吉根柚莉愛（吉根 ゆりあ）

+12

第5位　樞木葵 （枢木あおい）

第4位　渚光希（渚みつき）

第3位　河北彩花

第2位　篠田優（篠田ゆう）

第1位　松本一香（松本いちか）

2019年6月才出道的松本一香，憑身子嬌小一出道就打敗大量前輩，成為了2020年最受網民歡迎的女優，可以說是AV界中的奇葩。不少網民在她出道初期（甚至現在）都覺得她如一個未發育完成的小女孩！👉👉👉即睇松本一香憑甚麼撼贏三上悠亞、深田詠美

清水健嘆AV男優超難租樓　受歧視仲衰過失業漢！日薪最低只得...8大最強熟女AV女優　老司機最愛白石媽媽、這人妻只23歲!AV女優「茄哩啡」大爆業內秘密　日薪竟達5位數！演這角色賺最多素海霖登AV女優人氣榜NO.1！拋離石川澪、河北彩花　網民:灌票？AV女優浜崎真緒來港！尖沙咀性感打卡、食雲吞麵　與這位巨星合照
今日日本
日本
日本文化
AV成人電影
AV女優
三上悠亞
美女