清水健嘆AV男優超難租樓　受歧視仲衰過失業漢！日薪最低只得...

日本的AV產業非常龐大，不少女優男優甚至在海外都有一定知名度。不過雖然 日本對色情產業比較開放，但從事AV行業的人在社會上仍會遇到不少阻滯。清水健最近就在Twitter上分享到，當AV男優真的很難租樓！



清水健日前在Twitter上分享到，任職AV男優很難租樓（YouTube 截圖）

AV帝王清水健日前在Twitter上分享到，AV男優這份職業令他很難租樓。表示「女優絕大部分都不是有真名活動所以可以租到」，而他自己則會找不需經經紀管理公司、直接與業主交涉的地方來租。

他曾被地產經紀跟他說「寫無職會容易過關啲」（Twitter 截圖）

清水健又講到，他之前曾被地產經紀跟他說「寫無職會容易過關啲」，驚覺原來AV男優的社會地位比無業人士更低。有網民就爆料指自己10年前在某信貸公司的審租部任職時曾經見過清水健的租樓申請。雖然年薪及信用卡的使用情況都沒有問題，但因為他很誠實地在職業的一欄寫了「AV男優」，就被網民的上司撤回了，而原因是他「可能下個月沒有工作」。

回覆這位網民時清水健講到，自己明明是AV男優，不希望以「演員」或「Freelance」身分說謊矇混過關。到了現在他也會在所有文件的職業欄上寫「AV男優」，講到「如果我都唔寫咁咪冇人寫得？！」。又指出自己沒有節稅，反而還會多付一點來獲得書面信用，提高信用評分。

有不少日本網民都表示很欣賞清水健會光明正大地第談及自己的職業，批評公司們不應有職業歧視。又有網民爆笑指他今後應直接在職業欄上寫「清水健」，引來本尊回應「如果可以咁都得就正啦（笑）」。不過亦有於物業管理業界任職的網民表示這些申請會被拒絕是理所當然的事。站在管理公司角度，始終在風俗、AV業界的人較容易引起麻煩，收入亦不安定，視乎情況還可能會有不特定多數的異性進出居所、影響風化。

（Instagram：＠shimiken0901）

沒想到AV男優竟然會比無業人士更不可信。雖然被指收入不穩，但其實AV男優到底薪酬有多少呢？日本KOL秋山燿平就曾整理了國內AV行業男優的工作分類，以及他們的人工水平，發現大工最高的頂尖男優，月入可以高達14萬港幣，不過全日本只有約10位，而在食物鏈最底層的AV男優，日薪只得200港幣，待遇可謂差天共地，那麼這些比汁男更慘情的男優，工作是甚麼呢？

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