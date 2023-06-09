全新飛機激似雙層巴分上下格　日本知名航空公司或引入惹網民狂嘲

自疫情舒緩後，有不少港人都出國旅遊。大家選擇飛機位時最注重的是甚麼呢？有設計公司就曾推出「企位」，引起網民熱論。最近在飛機內裝的博覽會中就出現了一個創新設計，竟然製造出雙層的飛機座位。或許在不久的未來就會出現在各航空公司的航機上？



（TRAICY 圖片）

不知大家搭飛機時都會選擇那個等級的機艙呢？經濟艙？商務艙？還是頭等艙呢？按日媒TRAICY報導日前在德國漢堡舉行的「Aircraft Interiors Expo 2023」中，來自西班牙的設計公司「Chaise Longue」揭曉了最新版本的飛機兩層座椅。概念模型共有３排座位、高低錯開，預計將會放在飛機的中間排位置。座位全部都配置有摺疊式桌子，而下層的座位則配備了腳墊。在上層座位下方及下層腳墊下放亦有存放行李的位置。

（TRAICY 圖片）

雖然窗邊的座位不能使用這個設計，但引入雙層座位能讓一般航機的座位量增加5%至10%。坐在下排時臉會正對著上層座位，不過下層座位能向後傾斜125°，也能確保有一定的私隱及個人空間。座位空間約有31至32吋，並不設電視屏幕。

負責人表示相信夜間的航班下層座位會較有人氣，而日間則會是上層較人氣，指提供多種座位選擇能有助提升航空公司的收益。他們亦講到有日本大型航空公司已經明確表示他們有興趣引入這種座位。

有網民看到雙層設計後表示感覺坐下層會很有壓迫感，形容座位像是刑具，簡直是「空中監獄」，覺得會引出幽閉恐懼症。亦有不少網民擔心若上層的乘客忽然放屁，那麼下層的乘客們就會被迫聞「毒氣」。認為即使設計的確會有更多空位申腳，但其他方面依然有待改進。

其實過往亦有意大利設計公司提出飛機企位的概念「SkyRider」，半站半坐式座位能令座位空間減少，繼而讓飛機增加座位、載更多乘客。概念引起大眾關注，但產品並未能獲得牌照，亦一直未有航空公司引入。不知在「企位」和雙層座位之間大家又會選哪一款乘坐呢？