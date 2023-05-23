遊日注意｜台情侶爆買4.7億逃稅連累?日本擬修例取消遊客即場退稅

港人到日本旅行時喜愛購物的其中一個原因是可以免稅，滿5,000円便可獲退回10%。不過有近年來有不少人利用免稅優惠後轉售貨品牟利，有日媒就報導指當地政府正探討訪日旅客的免稅制度，以打擊轉賣商的行為。



日本共同社報導指，22日獲悉日本政府正考慮對訪日遊客的免稅制度進行修訂。目前消費者在購物時無需繳納消費稅，但政府正積極考慮引入需預繳稅款，在確認滿足免稅條件後才退還稅款的方案。

日本政府正考慮對訪日遊客的免稅制度進行修訂（《共同通信》 截圖）

以往旅客只要在有參與免稅優惠的店舖中消費滿5,000円（大約港幣283元），就可以獲得退回10%消費稅。日媒《讀賣新聞》早前有報導指出，2022年度因不符合免稅條件而需向366名訪日遊客徵收的消費稅共有22億円（大約港幣1.24億元）。但當中有大量人士未繳納稅款就離開日本，導致仍有21億円（大約港幣1.19億元）未能收回。

有海關人士表示曾有一對30多歲的台灣男女在免稅店購買價值約4.7億円（大約港幣2,659萬元）的名錶和化妝品等後，在出境時並未持有貨品，表示已通過國際郵件寄出。由於收據與購買紀錄上的資料不一致，本該徵收4,700萬円（大約港幣266萬元）的消費稅，但他們沒有繳稅就離開日本了。

當局質疑這種現象背後暗藏以非法轉售免稅品圖利的行為，靠免稅額作利潤賺取差價。有鑑於此，政府正積極探討修改免稅制度，參考歐洲國家的做法採取預繳稅款、在出境時確認滿足免稅條件後才向遊客退款的制度。

報導指政府亦將考慮限定對購買量較少，明確無意轉售產品的訪日遊客沿用現有的免稅制度。據報改制的細節將於年底前落實，並最快於2024年起實施。大家未來到日本旅行的時候就要小心留意，以免被追收稅項啦！