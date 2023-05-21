令日本人傻眼的9大遊客舉動　香港人常犯這事！行街時一行為勿做

港人喜愛到日本旅行，不論飲食還是購物都很乎合港人口味。不過當地有不少法例和不成文的規定與香港有差異，若一不小心打破他們的這些習慣便會惹人側目。《開罐Opener》就為大家集合了當中9項日本人看到會傻眼的外國人行為，記起來就不怕被人非議啦！



到日本旅行時除關注有甚麼好去處，了解當地的規矩亦非常重要。日本人有許多不成文的規定，作為旅客未必了解得那麼清楚，不知以下這9點大家又知不知道呢？原來連坐在公眾地方坐太久也會被日本人嫌棄？！

👇👇👇即睇令日本人傻眼的9大遊客舉動👇👇👇

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【1】電車內大聲講話/打電話

在日本的火車地鐵上基本需要保持安靜，與人交談時要留意壓低聲量。日本人較在公共交通工具内，甚至公衆地方都很少會講電話，若在地鐵上收到電話不該接聽。如有重要電話就應在下一站先下車，講完電話才上車。

【2】著住衫浸溫泉

因文化不同，港人可能會不習慣在浴場內與陌生人玉帛相見的感覺，因此浸溫泉時便會用毛巾遮蓋身體。但因毛巾上的塵埃會污染溫泉水，不應讓它碰到溫泉。有部分地方亦會容許客人使用毛巾或穿著泳衣，大家浸溫泉前可事前調查一下。浸之前也記得一定要先沖身清潔才進溫泉啊！

（YouTube 截圖）

【3】未經同意影日本人

日本人對私隱及「迷惑行為」很敏感，若未經同意就拍下他人的相貌甚至上載至社交平台，屬於侵犯他們的「肖像權」，非常失禮。試過有遊客到日本超市購物時影下水果或蔬菜，都被經理阻止要求刪相。

【4】四個人點二人餐

有餐廳店主表示曾遇過不少分享少量餐點的客人。但卻霸佔了店家的大量位置，與消費不成正比。不但令後面的客人要等很久，店舖的收入也會減低。所以大家去餐廳時應該意思意思，每個人最少都點一樣食物或飲品比較好。

【5】周街食煙

日本自2020年起實施室內全面禁煙，據「健康增進法」規定，現時日本大部分公共場所，例如餐廳、辦公室等地方都禁煙。吸煙人士必須到公共場所設置的「指定吸煙室」或「吸煙區」才可以吸煙。

【6】邊行邊食街邊小吃

在香港督魚蛋燒賣變走邊吃不是甚麼奇怪的事，因此到日本旅行時也會照樣邊行邊食。不過在日本購買後不應在店內立刻打開，或站在門前就開餐。日本人認為在屋台或街邊店買了食物後若邊行邊吃，撞到別人會引起麻煩，因此都會自覺地走到不會阻礙行人的路旁或小路才進食。大家訪日不妨留意當地人買完後到哪裡吃，參考他們的站位就不怕會令人反感了。

【7】無預約下到訪

日本很多餐廳或活動都需要預約，不過有有不少旅客即使得不到預約也會到店「碰運氣」，看店家會不會讓他們進店。店家為了不冒犯遠道而來的客人有時候會破例讓他們，但這種做法某程度上違反禮儀，在按規矩預約的日本人看來就會令人傻眼了。

【8】在店內打開剛買的東西

不少人購物後都會迫不及待地打開商品，不過對日本人來說把剛買的東西在店內直接打開是很沒禮貌的。不但有可能被店員叫停，亦有可能令其他客人感到困惑，甚至誤會你是小偷。所以如果真的有需要可以結帳後在店內所設的座位就坐後，或離開店舖後才打開吧。

【9】長座公共場所坐位

去旅行時等人集合時或許大家都會坐在附近路上的櫈子上，但若坐太久可能會「霸佔」公眾地方，受當地人非議，甚至有可能會被投訴。因此如果等人或想休息的時候，還是到附近的咖啡店或餐廳點杯飲品坐坐比較好。