內地網民列7大「窮男人」特徵　最愛智能錶+這款鞋!窮男崩潰:全中

錢不是萬能，但沒有錢又萬萬不能！很多人花上畢生的時間去追夢財富，但事實上成功的人其實寥寥可數，那如果依靠外貌，又是否真的可以辨別一個人是富有還是貧窮呢？近日網上內地瘋傳一張「什麼男人一眼看上去很窮？」圖片，列出了窮男人7大特徵，令一眾男網民紛紛中槍！



《沒女神探》劇照

內地社交平台上瘋傳一張圖片，寫道「什麼男人一眼看上去很窮？」還分析了窮男人外貌特徵的7大要點：

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1.頭髮參差不齊的，像是自己剪的

2.皮膚不好，有點黝黑，還油性

3.衣服跟褲子一看就知道是迪卡儂或者Uniqlo的，單價不超過100元的那種

4.手上戴的是智能手環或者智能手錶（美其名為”智能”，其實不就是買不起昂貴的其他手錶）。

Apple官方圖片

5.鞋子穿的是折扣款式的Adidas或Anta小白鞋

6.手機用的是蘋果的舊款

7.出行靠走路+地鐵或巴士

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《堅離地愛堅離地》劇照

不過當然對於其內容就不是人人認同，有自認貧窮的男網民直指7點全中，表示「唉，又被看穿了」、「七個裡面，我中了五個，的確很窮很窮」、「我全中看來是標準窮人了」，也有人認為不能以偏概全，「不好意思我全中，但我不窮」、「我差不多全中了，不過也不影響我幾千個萬資產」，同時笑稱有錢如馬雲、郭晶晶、很多公司的老闆董事，很多人穿著都十分低調，根本不能反映銀包深度，直言「這世上最瞧不起窮人的是窮人」、「換一個性別馬上就是刻板印象、物化女性、性別歧視」，因此不鼓勵以任何方法劃分富人和窮人，以上的分析看看就算了吧！

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