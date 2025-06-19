港女韓國狂毆的士司機　全韓震怒：警方縱容逃犯！打出血可控2罪

一名說廣東話的女子在韓國旅行期間，醉酒下與男友爭執失控，多次出手毆打的士司機，導致對方耳朵出血，但事後竟未有被限制出境，更順利到達香港。韓國警方處理手法備受質疑，亦引發當地輿論，到底在韓國犯下傷人罪刑罰會是多重？



一名說廣東話的女子在韓國旅行期間毆打的士司機，事後竟未有被限制出境（Daniel Bernard @Unsplash）

韓國JTBC《事件班長》（사건반장）近日報道了一宗遊客攻擊的士司機的事件，今年3月12日凌晨，一名50多歲的士司機載客一對情侶期間，由於與男友爭執，女子在馬路中心要求司機停車並試圖開車門。但當時車門是自動鎖上的狀態，她未能離開車廂，男子制止她及用英文向司機道歉後，再以廣東話問女子「喂，你做乜嘢呀？」，女子回答「夠啦，聽唔聽呀，你冇X聽呀」。

司機仍繼續行駛，期間女子再度起身打人（JTBC截圖）

此時司機發出抱怨聲音，再用韓文問道「要下車嗎？」，兩人都沒有回答，女子則嘗試打開男子那邊的另一道車門。司機用韓文說「不是」，同時用手嘗試按住女子，但她被此舉動激怒，用韓文重複回應司機「不是呀，不是呀！」然後傾前揮出多拳毆打司機頭部。男子見狀即時制止，並問女友「做乜X嘢呀！」，她大罵男友「你走開啦！」、「X你老X！」。司機再用韓文向乘客表示「車門已打開（解鎖）」，不過仍繼續行駛，期間女子再度起身毆打司機。

數小時後警方聯絡司機，向他表示該名女子是中國人，「她當時喝醉了，想道歉。對方今天會離境，你想和解嗎？」。司機事後耳朵出血及有耳鳴，因未到醫院驗傷，他不肯定會否選擇和解而回覆「目前沒有和解的想法」。然而第二天警方卻致電透露涉事女子已經出境，更指「即使外國人犯了罪，也不會無條件拘禁或禁止出境」。雖然情侶已確認是中國籍，不過航班目的地是香港。不能處罰加害者，又得不到賠償，無奈的司機已發起了國民請願。

第二天警方致電透露涉事中國籍女子已經出境，航班目的地是香港（資料圖片）

事件亦引起韓國網民關注，YouTube新聞影片下方有超過6,000個留言，「要對負責的警察進行紀律處分」、「警察應該保護本國公民，為甚麼卻幫助外國罪犯逃跑？如果不能逮捕他們，至少應該禁止出境再依法懲處」、「如果韓國公民在中國發生同樣的事情，會被即時拘留並當作嫌疑犯禁止出境吧」、「（警察的）處理態度令人覺得很心寒」。

P3 根據韓國法律，女子可被判一般傷害罪及「對駕駛者作出暴力行為」罪（Tingey Injury Law Firm @Unsplash）

當地律師孫秀浩（音譯）指出，因為事發時該女子沒有被禁止離境，一旦疑犯出境，根據現行法律可以採取的措施十分有限。而根據韓國《出入境管理法》，司法機構視乎案情嚴重性，針對外國人犯罪可提出「出境停止」或「緊急出境停止」臨時禁令，並可按需要延長。

涉事女子在的士行駛期間起身揮拳毆打司機，令對方耳出血及耳鳴，可構成一般傷害罪。由於司機當時正在執行職務，女子亦有可能涉嫌《特定犯罪加重處罰法》中的「對駕駛者作出暴力行為」罪而被判更重刑罰，高達5年監禁或$2,000萬韓圜（約$113,600港幣）罰金。

影片由26:29開始

其實香港人在韓國惹上官非也不是首次，去年9月一名六旬港婦跟隨旅行團到韓國濟州旅行，在汗蒸幕打卡疑拍到當地人而惹官非，被當場拘留並禁出境。每個國家都有它的法例要遵守，如果想去韓國旅行，甚至長時間留在韓國定居，就要看看有哪些事情不能在韓國做！睇全文👉👉👉濟州汗蒸幕偷影港婦返港！滯留8個月巨額罰款 韓國4大法例要小心