香港最新失業率3.7%　減薪裁員「家用」要照畀？4步驟同父母坦白

香港近年經濟低迷，不少公司都需要裁員而開源節流，更有不少公司倒閉，令不少打工仔都要面臨減薪甚至失業。然而在沒有任何工作收入的狀態下，各位孝順仔女依然要拿家用上繳中央，經濟壓力倍增。《開罐 Opener》請來有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」為一眾發愁的打工仔解決困境！



資料圖片（夏家朗攝）

政府統計處近日(23日）公布，本港2026年1月至3月的失業率為3.7%，連續兩期下跌，不過失業人數增加約1,900人，至136,600人。失業人數（不經季節性調整）由2025年12月至今年2月的134,700人，上升至今年1月至3月的136,600人，增加約1,900人。同期的就業不足人數則由63,400人下跌至60,100人，減少約3,300人。

有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」分享，有讀者曾向她訴苦指，因經濟不景遭遣散感到徬徨之際，卻換來家人一句「總之家用唔可以少就得啦」。明明自己的經濟情況已不樂觀，偏偏依舊要把同樣份量的家用上繳中央，到底作為孝順子女應該怎樣做才不會進一步跌入困境之中？

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Son姐首先表示，「家用」有公價係一個好錯嘅概念，「成日諗住可以取悦對方。但人有乜理由無止境付出到令人開心？」所以呢個時候就更應該坦白講。『唔係畀幾多就係有面，畀幾少就係有面，用咗一個物質，用咗一個價錢去衡量，而唔係睇到關係喺無價。」

職場初哥的起薪點雖然不盡相同， 不過都可以有數得計。 Son姐又指家用的制訂， 就好比家庭計劃， 考慮在於「屋企有幾等錢使」 及個人有否其他計劃如進修等，例如「我要進修考牌， 又有學生貸款要還， 所以我每個月只可以拎到XXX出嚟。」 和家人一起去商量家用。 她又提醒打工仔要打開天窗說亮話， 「唔好你又覺得唔需要講， 佢又覺得你明白啦， 一家人應該咩都要講！」

Son姐亦教路，兩大招如何開口「減家用」，包括要召開家庭會議坦白現況及釐清不存在彼此虧欠。打工仔可以坦白向家人解釋現在的經濟狀況， 表達自己的難處， 讓家人都可以一起分擔。Son姐去到這個情況依然要考慮如何開口的話，代表家庭問題甚大。「因為而家唔係個人問題， 依家成個市， 成個大環境都係咁， 有邊個可以拍心口話自己一定無事？」 她認爲一家人的事， 一家人都要有貢獻， 一家人都可以商量。「當一家人都共同面對一個困境， 我哋可以做啲咩嘢去幫？ 如果呢個關係可以確立， 就唔會有『邊個欠邊個』嘅關係。」

Son姐再提醒打工仔，有必要讓家人知道自己有能力的話，願意給最好的對方； 但當自己沒有能力時， 一家人之間需要互相理解，「有我就畀你， 冇我都冇辦法， 唔係欠你。」 Son姐又指，作為父母提供一日三餐、供書教學等時給予子女成長裡面最需要的東西是愛和時間而非錢。 「如果明白的話， 大家嘅關係 就唔會成日覺得『欠咗佢』。」 就算真的是欠款，亦會因為過往記錄良好而體諒，再次提醒「坦白講」的重要性。

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