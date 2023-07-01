網紅一隻阿圓曬同居穿搭超火辣　單穿純白無痕內衣　身材一覽無遺

台灣知名YouTuber「一隻阿圓」擁有傲人的身材曲線，經常在個人社群平台上分享火辣照片，而近日她更在IG上分享「同居穿搭」，驚人的火辣胴體，再度掀起熱烈討論。



阿圓認為，平常在家中可以T-shirt配短褲，因為居家穿搭最重要的就是舒適度，「我自己在家超喜歡穿居家睡衣，尤其是舒服的材質穿在身上跟沒穿一樣，所以若能有一件舒服又好看的居家衣，穿起來舒服又能讓生活多一點儀式感，那真的很重要」。

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而照片中她咖啡色的輕薄短袖T-shirt，接著將上衣褪去，僅以純白的無痕內衣搭配牛仔褲，完美身材一覽無遺，令人看得臉紅心跳。而照片曝光後，網友們也紛紛留言，「在家這樣穿，我真的會沒了」、「太扯了吧」、「有這樣的女友我就不出門了」、「男友每天準時回家」。

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