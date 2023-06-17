歌舞伎町NO.1陪酒女一条響年賺7億！直擊一天工作未開店已陪客...

日本的陪酒文化相信大家都有一定認識，不但有華麗的服裝和香檳塔，還常能看見大疊銀紙出現。但到底陪酒小姐的工作是怎麼樣的呢？只是喝喝酒和客人談話就可以嗎？有酒吧最近就YouTube上公開傳奇陪酒女一条響，貼身直擊她一天的行程。



在日本女性做陪酒女並不是甚麼稀奇的事，但若要在眾多美女之中闖出名堂就絕對不是一件簡單的事。業界的競爭強烈，即使成為NO.1也未必能守住自己的地位。歌舞伎町的傳說陪酒女一条響被稱為「７億の女」，曾經試過一年賺到7億日圓（約港幣４千萬元），自19歲入行到現在踏入30歲仍坐擁超高人氣。

一条響現在已經成為任職夜店的總監，但同時仍有作為陪酒小姐活動，更開了自己的美容店做老闆。近日她任職的夜店就在YouTube上傳一段「密着」她一天的影片，除了在店裡喝酒之外，到底她平常的日程怎樣呢？

早前是她任職店舖「Fourty Five」的姐妹店「OVERTURE」的3周年活動，一条響當天在下午3時為了美容店的事宜前往銀行，但她「前一天」早上8時才睡覺，睡眠時間僅有短短數小時。打點完自己店舖的事後，她便前往固定的髮型屋做好妝髮，再前往店舖匯合客人「店前同伴」。在陪酒業界「同伴」代表在店舖營業前與客人出外吃飯或購物等等後一起進店，而「店前同伴」則代表不與客人出外，直接在店前集合然後進店、被指名一起喝酒。

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這種服務當然需要收取額外費用，若出外進食也需選擇較高級的餐廳。店舖開店後１小時收費8,800円（大約港幣493元），在晚上９時至關門的時段進店則收費12,100円（大約港幣678元），若選擇VIP房間或ROYAL VIP的房間收費會再提升。而若要指名喜歡的陪酒小姐則需支付3,300円「指名料金」（大約港幣185元），要求「同伴」進店的話則要再付3,300円。

這天指名一条響「同伴」的客人在店舖正式營業前便為她開了2支價值介乎40-80萬之間（大約港幣4.5萬元）的香檳，開店後又再點了價值合共逾500萬円（大約港幣28萬元）的10多支高級香檳。因為店舖還會收取10%稅金及25%服務費，單計算這一位客人就為一条響創出約8,947,125円（大約港幣50.1萬元）的營業額！期間一条響亦有走訪不少其他客人，時間表爆滿。

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當初她一条響入行時純粹是因為「得閒」，在當陪酒之前從未做過任何其他工作，似乎陪酒就是她的天職。不過要成為像一条響級別的陪酒小姐並不是這麼簡單，知名陪酒吧社長「進撃のノア」曾講到，要成為陪酒女的話接客能力、笑容、可愛又有魅力及記憶力這４個條件缺一不可，亦要比一般人加倍注重外觀。而實際上一条響也承認自己的眼鼻口都曾整容、亦有豐胸，並經常進行各種美容保養。而且生活日夜顛倒，要長期保持客人心情高漲也絕不簡單，也要花了不少時間和努力才能達到現在的高度。