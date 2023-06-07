噴血美女「逼爆小背心」爬山　馬騮表情反成焦點　網民：臉都紅了

曾出現在連千毅直播上的長瀨昆妮，擁有甜美外貌和火辣身材，人稱「最美日文老師」。



最近，她曬出登山照，身穿輕涼小背心、露出白皙渾圓，相當性感，就連猴子都看得目不轉睛。

有「最美日文老師」之稱 曾以超誘人「日常春光照」爆紅 點擊放大瀏覽有關照片：

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長瀨昆妮於臉書貼出登山照「當一天的野小孩」，照片可見，長瀨昆妮身穿細肩小背心、深色瑜珈褲，將外套下拉至半身，露出傲人北半球，綁起高馬尾，使其頸部線條及鎖骨能率性自然地展現出來，一身休閒風依然很性感。

一旁的猴子猛盯的模樣更是相當吸睛，不少網友笑翻：「猴子懂欣賞。」

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福利照不止一張，長瀨昆妮拉繩爬山時，由上而下的拍攝視角，F奶美胸與深溝完美入鏡，好身材一覽無遺，讓人鼻血大噴。

貼文一出，眾多網友紛紛回應，「真羨慕猴子」、「好美」、「猴子看到臉都紅了」。

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