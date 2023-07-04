憂奈良鹿食垃圾公園不設垃圾桶 遊客曾驚見食許願牌：仲食呢樣

在香港亂拋垃圾罰款$1500未必令違規者帶來很大的後果，但在日本亂拋垃圾後果可以很嚴重！日本奈良公園的鹿因誤食垃圾而死亡，園方出公告警示遊客不要將垃圾扔在公園範圍內，事件引起大批中國網友熱議，「他們的鹿翻別人口袋和吃塑料也可以順便提一下」、「那為什麼不放垃圾桶」。



昨日（3日）有網友在內地社交媒體小紅書以「因為鹿吃垃圾死了」為題，呼籲遊客不要將垃圾扔在公園範圍內。因為奈良公園客流量大，遊客在觀賞的過程中難免會產生垃圾，因此有網民質疑園方為什麼不放垃圾桶。同時亦因警示牌只設有英文，繁體字、簡體字，沒有日文，有些內地網友認為日本人刻板印象，歧視亂拋垃圾的只有中國人，「垃圾都是遊客扔的，本子的小心思哦」。但也有網友澄清大多數奈良公園都是遊客前去，日本本地人很少去這種地方。

荃灣汀蘭居變「华丽海湾酒店」簡體紅字招牌 網民：90年代大陸風?

另一方面，有大批網民表示贊同園方做法，表示若在園內設有垃圾桶，一些塑料袋被鹿吃了便無法消化，會導致胃脹氣而餓死，公園是為防止鹿吃塑膠或骯髒物體落肚而不設垃圾桶，加上鹿會把頭伸進遊客手袋裡面，有人試過被鹿吃掉不同的東西，又更何況垃圾桶呢，「當年在奈良被鹿吃了六萬日圓現金」、「剛進到公園大門口，手裏的地圖就被鹿啃了，使勁拽也沒用」、「他們的鹿會搶別人手上的垃圾來吃」、「曾經吃了我回東京新幹線的票子」、「我作證！牠們還吃過神社裡的許願牌」。

其實園方也有責任照顧好鹿，始終是靠鹿去賺取遊客的一分一毫，有網友表示在疫情前鹿都被遊客餵的白白胖胖，「就算拿著餅乾也不一定搭理你」，但因幾年疫情封關，沒有遊客光顧奈良公園，鹿都被餓瘦時便會追著遊客搶食物，與疫情前相差甚遠，懷疑園方疏忽照顧，也沒有及時發現鹿誤吃垃圾而求醫，認為園方也有責任。

資料來源：KenTeng