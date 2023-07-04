荃灣汀蘭居變「华丽海湾酒店」簡體紅字招牌 網民：90年代大陸風?

荃灣汀蘭居原為「舖王」鄧成波家族旗下全幢服務式住宅，去年以14億沽出，由華大酒店接貨，酒店在去年底停止營業，進行一番維修。近日有網民發現荃灣汀蘭居正式改名為「華麗海灣酒店」，並換上了簡體紅色大字霓虹燈招牌。面對如此復古風格的招牌，網民就紛紛表示不敢恭維！



官方圖片

荃灣汀蘭居原為「舖王」鄧成波家族旗下全幢服務式住宅，樓高12層，總樓面面積達21.6萬平方呎，共提供436間客房，房間面積大約300-450平方呎。去年汀蘭居以約14.2億元沽售，由（0201）、順豪物業投資（0219）、順豪控股（0253）聯合接貨。不過在去年3月份，曾經發生一段插曲，事緣當時荃灣汀蘭居被徵用作隔離酒店，逾百名租客被要求於數周內遷出，部份租客拒搬後被斷水斷電，爆出租約糾紛。至4月初部份租客獲酒店安排，以合約餘下租金的雙倍金額作為賠償，有個別居於汀蘭居逾十年的租客終獲賠約20多萬元，事件才告一段落。

👉內地女列4大原因批香港特別破 衰過美國唐人街！行程惹網民笑翻

而由去年底轉手後酒店就停止營業，進行一系列的整修更新。近日有網民上傳圖片，疑發現汀蘭居正式改名為「華麗海灣酒店」，最顯眼的就是酒店的外牆上，掛上了「华丽海湾酒店」的6字紅色霓虹大招牌，十分有懷舊風味，在空曠的海邊上，更顯得極有反差感，吸晴到不得了。

LIHKG截圖

不過網民對於酒店的復古招牌就表示不敢恭維，直言「好似大陸鄉下啲酒店」、「呢D紅色簡體大字好核突」、「滿滿的違和感」、「以前個名唔係高級，但聽落都算順口舒服，依家個名仲要用紅色⋯」、「突然有種好落後感覺」、「華大係咁，一心淨係做大陸團」。然而招牌原本在日頭已經網民相當反感，但在入夜後更是亮起了鮮紅色的燈，將招牌的「層次」再度升級，網民不禁表示「光污染咩」、「住對面嘅真係多得佢唔少」、「其實依家新既大陸酒店都唔會再係咁，呢間酒店個設計師既思維仲係起碼20年前」、「影響晒周邊所有美感，想嘔」。

👉港女夏天怕熱唔戴Bra真空出街 男友嬲爆連罵3句侮辱！惹網民熱議

（資料圖片）

不過也有網民質疑酒店的圖片為改圖，而非真的使用如此震撼眼球的新裝潢。於是記者晚上特意前去查看，發現招牌果真發出超亮的紅色霓虹強光，就像漆黑中的螢火蟲一樣，那麼的鮮明，那麼的出眾，在遠方已經看到招牌的「华丽海湾酒店」簡體大字，但至於看到招牌有沒有燃起入住的衝動呢，又似乎沒有，不過可以確定的是網上流傳的圖片不是P圖。

👉內地女遊廟街疑被企街阻拍照搶手機 更不斷比Yeah？網民笑揭真相