港女怒插Chanel手袋疑用假皮 自行粉碎掉皮屑？網民爆:成本幾百塊

大家都知道近年名牌不斷加價，但質素卻不升反跌，繼LV貼膜被撕下後，又有名牌袋出現掉皮的情況？最近有港女大呻Chanel質素差，懷疑Chanel使用人造皮，引起網民熱議「我的雙肩流浪包拿給護理店維修，他們說肩帶是人造皮」、「四五萬的包用劣質的人造皮真的受不了」。



最近有港女在內地社交平台小紅書以「Chanel掉皮問題」為題，大呻Chanel現時手袋的質素越來越差，但每年卻瘋狂加價。港女稱自己的Chanel手袋在2018年在專門店購入，她對應人造皮在很少用和環境潮濕會掉皮的特徵下，經典的皮穿鏈上身全是黑色小碎碎。雖然專門店回應也堅持手袋是用真皮，現在港女的手袋也在維修中，但亦讓港女懷疑這麼貴的一個手袋居然是用人造皮而非真皮。

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《無法成為野獸的我們》劇照

港女稱之前很喜歡Chanel這個牌子，不僅時尚又保值，但每年Chanel的加價次數及幅度不斷上升，現在一個能裝得下手機的手袋也要四萬以上了，品牌為了商業化生產更多手袋時，質素越來越差，港女也表示「現在轉養馬了（轉買愛馬仕、配貨），他們的包包皮質確實不錯」。

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影片底下也吸引了兩地網民留言支持港女，直斥現時很多名牌手袋不斷加價，但主要成本都在營銷品牌上，真正手袋的成本十分低，手袋也沒之前耐用「寧願買中古包包，以前的包質量好太多了」、「Chanel包包實際成本幾百歐元，90%的價格是品牌溢價和營銷費，妥妥智商稅」、「我的修了兩次，都是一背上去就斷，退掉了但是只給我限半年用完的credit」。

資料來源：小紅書@Hazelbaby