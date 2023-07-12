性感網紅美國旅遊遇街頭敲詐 行街做錯一事慘被途人要脅賠錢
撰文：TVBS新聞網
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台灣人氣YouTuber「一隻阿圓」擁有傲人的身材曲線，經常在個人社群平台上分享旅遊、美食等等的影片，收穫不少粉絲的喜愛。早前，她飛到美國拍影片，沒想到在路途中竟被一對情侶敲詐，還因為將「錢包示人」，險些被搶劫。事件發生後，阿圓驚險表示：「真的覺得好恐怖！」
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阿圓在28號發出的影片中，紀錄被敲詐的過程，從影片中可看見她走在街頭，一對情侶撞到她，男方手上的便當噴飛出去，藉此為由要她賠償，影片中女方原表示便當為美金13元，看到阿圓錢包裡的錢後，又改口20美金，拿到錢後轉身就走。
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後來，有位目睹全程的路人走過來，向阿圓說：「這種人呢，妳要小心妳那個包包，她會搶這種，這裡不是台灣。」另外，阿圓也分享粉絲的私訊截圖，表示自己的底特律男友在看到影片後，立刻就說：「你在美國不能把錢包拿出來給人看到！」並指出影片中的女遊民之所以一直甩手，是因為毒癮很大。
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