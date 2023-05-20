女網紅獨遊印度遇露體狂！陌生男尾隨突露械陰笑　報警揭恐怖真相

印度擁有豐富自然美景與大量人口，在優美的環境背後卻也隱藏不少危機。過去曾經爆出有年輕女性搭乘巴士時遭多名陌生男子猥褻、以及夜歸女性遭騷擾等問題。最近有南韓女YouTuber獨自前往印度旅遊，將看到的風景拍攝成影片放上網路。但她卻自爆自己遭到一位陌生男子尾隨，還掏出生殖器把玩，嚇得她尖叫逃離。影片曝光後立刻引發網友群起激憤。



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女YouTuber遊印度遭陌生男性騷擾！

南韓YouTuber JennBae公開自己前往印度旅遊的影片，她獨自飛往印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）的第二大城特布爾（Jodhpur）旅遊，從影片中可以看見整片水藍色的建築物外，還有高高低低的階梯形成特殊風景。而她穿越山間小路到一半時，畫面中出現一位穿著藍色上衣的男子開始跟在她身後。JennBae意識到可能有危險，便主動先停下來。

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沒想到這時該男子卻也跟著停下腳步，並掏出自己的生殖器給JennBae看，臉上還露出神秘笑容。JennBae這時立刻罵出髒話並快速往前走，未料該男子一路跟隨，嚇得JennBae一邊尖叫一邊往前跑，最後跑往人群中才化險為夷。影片曝光後引發討論，後續有印度網友主動幫JennBae報警，警方查出該男子疑似有精神障礙，也讓JennBae驚魂未定表示自己未來會更小心安全。

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