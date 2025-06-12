蝴蝶風球｜周六風力可達8級　飛機航班可否照飛？ 天文台咁解釋

受風球蝴蝶影響，香港天文台已發出一號戒備信號，根據天文台九天天氣預報顯示，明日(13日)為「黑色星期五」吹東至東南風4至5級，稍後離岸及高地間中6級。跟周六(14日) 均有狂風驟雨及雷暴，離岸間中6級，稍後高地達8級。6及7級為強風，屬3號風球風力。而6至7級風即約3號風球風力。

香港人除了最擔心是否要返工，最愛旅行的一眾也擔心飛機航班是否會受風力影響升降。天文台就曾拍攝影片解釋，飛機能否升降其實最重要看的是風向和風速，與風球強度不一定有直接關係！



天文台圖片

跟據天文台預測，按照現時預測路徑，蝴蝶明日（13日）會掠過海南島西部，移向北部灣至雷州半島，隨後轉向東北方向進入廣東西部內陸，週末期間稍為接近珠江口一帶。預料本港普遍風力會在星期六逐漸增強，高地達烈風程度。

以往香港掛8號風球，連巴士都暫停服務，如此大風飛機更加沒可能起飛啦！若大家有如此的想法，那就大錯特錯啦！天文台就曾拍攝影片解釋，飛機能否升降其實最重要看的是風向和風速，與天文台懸掛的風球強度並不一定有直接關係！

1.強風風向

天文台指，飛機起飛主要是借助逆風來提升浮升力，而香港國際機場的跑道是「東北偏東至西南偏西」，因而當風向與跑道角度平衡是反而是有利於飛機起飛。但若風向是吹向「東南或者西北風」的話，就會變成所謂的「側風」，側風若太強勁是會影響飛機升降時的平衡，令飛機偏離跑道中線不但至，若飛機機翼其中一邊太接近地面，更會增加發生事故風險！

2.「風切變」的影響

除了側風，若飛機遇到「風切變」都同樣會受影響，香港國際機場位於大嶼山北面，因地形影響當氣流橫過大嶼山高山時，便可能會形成「風切變」，高速的氣流會於山峽形成，於高速氣流之間又會有較低速的氣流出現，因而逆風的風速有可能於短時間內改變，當逆風增強時飛機浮升力變會增加，當減弱時又會令飛機下沉，加上天氣惡劣，機場的地勤人員未能如常工作，甚至能見度低都會對航班有所影響。

3.附近地區+目的地天氣

圖自「hkweather」YouTube頻道

但香港機師鄭楚衡亦表示，即使香港機場該區沒有雨，沒有側風和風切變，但有時候航班都會有可能因沿途的天氣、目的地狀況、空中管制而受影響。鄭機師表示，若經雷達看到有「積雨雲」機師都會盡量避開，因飛機經過時可能會有冰雹、行雷閃電和氣流，所以機師都會等待雨雲過後才起飛。此外，有時候航空公司都會因應颱風的影響程度而將飛機進行調配，因而大家的航班都能會有改動和變動喔！