打風｜颱風的先兆？粉嶺驚現「火燒雲」奇景　天文台拆解真正原因

天文台於是今日（17日）12時多更新熱帶氣旋資訊，預料在星期六發出一號及三號強風信號，周日再評估是否該法更高帶氣旋警告信號。而天文台較早前於社交媒體專頁以「雨中朝霞」爲題發文，分享網民拍攝到的「火燒雲」照片，引來網民討論，亦有人是「颱風來的先兆」。到底天文台怎樣解釋這個現象呢？



形容火燒雲「美如畫」網民回應：颱風來的先兆

天文台在12日於社交媒體專頁以「雨中朝霞」爲題發文，指上星期有網民在粉嶺捕捉到「火燒雲」奇景，形容「染上霞彩嘅雲層布滿天空，猶如一幅美畫」。有不少網民留言大讚「好靚」，「仿佛仙境一樣」、「天上紅霞如抹錦」，亦有人認爲此現象是「颱風來的先兆」，「老人家常常說：『天黃黃，大雨浸上床』、「小時候嫲嫲成日講朝紅風晚紅雨真係冇講錯」，更有人笑指「不如掛定8號先」。

網民留言評論。（網上截圖）

紅姐、來都來了哥「進駐」葵廣？驚現宣傳照！店長：行過想人笑吓

東亞盃丨香港球迷上韓國電視 變身紅姐「圍」型男記者大叫Oppa

天文台拆解「火燒雲」由來

天文台在帖文中有解釋到氣象的由來，「有人亦會將呢番景象叫做 #燒天，源於陽光喺日出日落時分會以較低角度照射，光線穿過較厚嘅大氣層被散射後，剩低嘅大部分都係波長較長嘅紅色和橙色光」。

火燒雲的景象（天文台網站）

南京紅姐事件懶人包｜1691千人斬、四季哥高顏值、來都來了變潮語

網友列4大心態初老徵兆！抗拒重口味食物 「這App」成世代分水嶺

「朝霞不出門、暮霞行千里」天文台這樣解釋

而天文台2022年曾在網站發表一篇以「朝霞不出門，暮霞行千里」的文章，内文有更詳盡的解釋。天文台指，在中緯度的地方，風雨很多時自西向東移動。日出前後出現偏紅的朝霞，說明大氣中的水氣已經很多，而且雲層已經從西方開始侵入，天氣將要轉為有雨，所以『朝霞不出門』。黃昏看到晚霞，表示在西邊的上游地區天氣已經轉晴，陽光才能透過大氣散射和雲層反射而造成晚霞，顯示上空的雨雲已東移，天氣將會轉晴，所以『暮霞行千里』。

不過文中表示，在現實生活中，霞與天氣的關係複雜，有時雨後暫晴時出現晚霞。另外，尤其是在低緯度的地方（例如香港），有時天氣系統自東至西移動（包括颱風），而不是由西至東移。因此，單憑霞光是不能全面瞭解天氣變化的，需要結合其他氣象要素進行綜合分析，才會有助於更準確地預報天氣。

資料來源：天文台FB 、天文台網頁