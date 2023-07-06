李玟CoCo去世｜18歲香港出道、創4個「第一」8件事看巨星璀璨一生

歌手李玟於(5日)晚上驚傳與2日家中輕生，送院治療至5日(星期三) 證實不治，享年48歲，消息震驚全球。李玟於華語和國際樂壇當中可謂「傳奇」的存在，不但一出道便屢創佳績，國際上更有著亞洲樂壇中「4大首位」等等的成就，為樂壇創下不少的歷史佳績，離世消息一傳出，讓不少人都大感婉惜，她的貢獻和充滿活力的樣子將永遠存在大家心中，讓我們一同回顧和了解李玟這位巨星精彩的一生。



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香港歌手李玟於(5日)傳出離世消息，震驚整個樂壇，讓不少人對一代巨星殞落都倍感婉惜。李玟，原名「李美林」，1975年1月17日出生於香港，父親為印尼華僑，母親為香港人，家中育有三個女兒，李玟為家中最小的妹妹，但於她還未出生時，父親便因急病離世，於9歲時便舉家移民到美國加州三藩市，李玟三姊妹於美國三藩市華人圈中頗具名氣，出名人靚聲甜，而於1993年李玟回港參加新秀歌唱比賽後，便正式開啟她傳奇的一生。

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1.18歲參加TVB歌唱比賽出道

李玟於1993年回香港參加由TVB舉辦的第12屆全球華人新秀歌唱大賽，一參賽便勇奪亞軍，而當屆的冠軍寶座則由張崇基和張崇德組合奪得。參賽後，李玟簽約於創下不少天王巨星的唱片公司「華星唱片」和台灣唱片公司「現代唱片」，並發行首張個人華語專輯《愛就要趁現在》，而主打歌《我依然是你的情人》更成為出道的代表作，為台灣樂壇帶起美式唱腔風潮。

2.首度叩首台灣金曲獎

李玟的特別唱腔於台灣大受歡迎，樂壇當中更是屢創佳績，李玟憑著第四張專輯《CoCo李玟》於台灣不但首度入圍金曲獎的「第8屆金曲獎世界華人作品類最佳女演唱人獎」，專輯中的歌曲更成為台灣熱門八點檔《第一世家》、《金田一少年事件簿》等等的代言曲和廣告曲。

圖自KKBOX

3.〈DiDaDi〉一曲紅爆全球

李玟1998年推出的第7張專輯〈DiDaDi〉，更是將她推樂壇高峰，李玟專輯中火紅色的牛角頭髮型，加上青春活潑的形象令不少人都留下深刻印象，該專輯推出不到一個月賣超50萬張，總銷量單單亞洲便高達180萬張。DiDaDi更是李玟專輯銷量中最高的一張，憑著此專輯更讓李玟獲得「Billboard國際最佳華語音樂錄影帶」的獎項，是李玟最廣為人知的經典作之一。

4.國際上4大首位成就

除了榮獲不同得獎項，李玟更為華語樂壇和亞洲歌手創出一項又一項的歷史，有著不少「首位」的成就，李玟是華語樂壇中首位進軍美國歌壇並向全球發行英語唱片、首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱 、首位在NBA籃球賽中場演唱美國國歌、首位獲邀於美國洛杉磯華特·迪士尼音樂廳（Walt Disney Concert Hall）舉辦個人演唱會的華人歌手。

李玟至今仍是唯一一位登上奧斯卡表演的華人歌手，而她於奧斯卡所演唱由李安執導的電影《臥虎藏龍》主題曲《A Love Before Time》除了入圍第73屆奧斯卡「最佳原創歌曲獎」外，中文版〈月光愛人〉更是奪下第20屆香港電影金像獎「最佳原創電影歌曲」的獎項。

5.多次為世界盛事獻唱

除了NBA比賽外，李玟更曾被獲邀錄製了單曲《顏色》，作為1998法國世界盃亞洲區中文指定曲，也是亞洲唯一官方認定的代表曲、並收錄在世足賽國際發行的合輯中。此外，李玟還曾不止一次唱奧運主題曲，於01年奧運的她獻唱英語主題曲《One World,One Home》，和08年與孫楠合唱北京奧運英文版主題曲《Forever Friend》。

6.與加拿大籍富商樂裕民結婚

於2011年10月27日，李玟和愛情長跑8年的加拿大籍富商男友、利豐集團執行總裁樂裕民結婚，婚禮當時眾星雲集，不少國際巨星都於婚禮上獻唱，包括Bruno Mars、Alicia Keys和Ne-Yo。

7.內地節目《我是歌手》獲雙料冠軍

於2016年，李玟挑戰內地熱門大型電視綜藝節目《我是歌手》，與多位樂壇中人比拼。於節目中，李玟不但從觀眾和歌手中都奪得第一名，成為「雙料冠軍」。節目令不同的新生代觀眾歌手都大開眼界，而她於節目中一貫的百變穿衣風格，更被網民封其為「百變女王」。

8.與丈夫分居，舊患手術停止活動

圖自微博

於2023年，有消息傳指李玟與其丈夫夫樂裕民婚姻出現問題，網路上對於李玟和丈夫的消息眾說紛紜，但她本人對此卻從未有任何相關回應。於今年2月份，李玟因去年10月排舞過度激烈而導致腳部舊患復發，需要再次進行手術，她於微博中更分享了一條從開刀復健走路的VLOG，當時她表示「雖然很痛，需要重新學走路」，但於影片中和文中她都有自稱「女戰士」和寫上「Yes I can and I will!」的字樣為自己打氣，沒想到昨日卻突然傳出噩耗，讓不少歌迷都大感震驚，但相信李玟的活潑開朗和為樂壇的貢獻，會永遠存在大家的心中。

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