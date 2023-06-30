2023上半年回顧｜15個最令香港人難忘的瞬間　00後最關心竟是...

2023年上半年眨眼過去，香港發生的事也喜樂參半。三年的疫情結束，香港人終於可以除下口罩，再拿著行李瘋狂去旅行，北上買鮑師傅飲奈雪的茶。不過，這上半年也有不少令人傷感的新聞，最矚目要數蔡天鳳碎屍案和荷里活商場斬人案，對你來說，上半年最難忘的事情又是甚麼?



2023年已過了一半，大家過得怎麼樣？香港這半年間也有不少城中熱話，疫情結束、口罩令解除、香港全面通關，港人瘋狂北上消費加報復式海外旅行，市面也終於回復熱鬧。《開罐》為大家整合了2023年上半年的香港大事，大家對哪一件事印象最深刻？

👇👇👇2023上半年香港到底發生過甚麼事👇👇👇

+ 10

1.成人網站ThisAV關閉

自稱「世界第一中文成人娛樂網站」的ThisAV陪伴港人超過10年，在今年１月１日被發現無預警關閉，令一眾老司機唏噓，不過及後又復活。

2.《給十九歲的我》暫停公映

由名導演張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》，被揭拍攝學生不同意公映、部份片段更是偷拍，而惹起很大爭議，牛下女神李慧詩也發文，影片最終2月7日暫停公映，張婉婷由神壇掉落，「壞過婉婷」更成為潮語。

3.通關港人瘋湧北上

長達3年的新冠疫情終於緩和，中港兩地2月6日全面通關，等到頸都長的港人開關後瘋狂北上深圳，揼骨吃喝買鮑師傅，每到周末福田羅湖口岸都擠得水洩不通。

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4. 報復式旅行

除了每到六日瘋狂北上外，港府也於２月解除所有防疫措施後，不少港人每到長假期即海外旅行，當中日本更是港人最熱門的旅遊國家，而冷清了三年的機場也重現昔日熱鬧。

5. 蔡天鳳碎屍案轟動全球

2月24日大埔龍尾村發生恐怖碎屍案，名媛蔡天鳯遭肢解烹屍，事件不但震驚全港市民，更轟動全球，不少海外媒體均有報道。警方及後拘捕死者前夫鄺港智、其父母和兄長並落案起訴謀殺罪。

6. 又播錯國歌

冰球港隊2月底於波斯尼亞作賽擊敗伊朗，主辦方賽後播錯國歌，誤播反修例歌曲《願榮光歸香港》，事件再次引起關注。律政司6月5日及後更入稟高院禁播，案件仍在審理中。

7. 口罩男女末日

香港在今年3月1日終於解除口罩令，戴了三年多的口罩終於可以除下，網民笑稱除罩成了不少口罩男女的「末日」，擔心真面目終於被看到。

8. 香港首位日本出道AV女優

今年3月，香港女星素海霖以藝名繪麗奈在日本AV界出道，成為香港首位在日本出道的AＶ女優，其首部作品更大賣。在片中她更講了超過50句廣東話演出，包括「我頂唔順喇」、「我唔得喇」、「救命」等。

9. 香港頂流

MIRROR成員姜濤在年初叱咤頒獎禮中，因暴走表現加發福被網民熱議，但其生日4月30日銅鑼灣依然萬人空巷變姜濤灣，不過有內地網民對他成為香港頂流卻甚為不解，認為他紅不過羅湖。

10. So Ching退團

COLLAR成員，Mirror演唱會中受重傷的阿MO女友SoChing，於5月10日宣布退出女團，發文更直指7月28日「留下不能磨滅的痕迹」，不少網民送上祝福，而Collar也由8-1=0再重新出發。

11. Carpet Pacific

5月26日有內地人實名投訴，國泰空姐歧視不會說英文的內地乘客，31秒錄音中空姐嘲笑內地客人將blanket(毛毯)說成carpet (地毯) ，最終3名空姐被解僱，網民揶揄Cathy pacific應改名為carpet pacific。

12. 日出康城拆主力牆

日出康城一期首都一個三房單位，5月30日被揭打穿一面主力牆改為房門，引起全城嘩然驚會冧樓，同座業主更擔心影響樓價。及後屋宇署向業主發出的命令，在30日內完成，業主、裝修工程設計師和施工承建商等均須為此負責。

13.終於cut到有線

6月1日香港有線電視的收費電視廣播服務牌照終止，結束近30年的服務，網民戲稱今次終於cut到有線。

14. 國際「大刀會」

2023年的上半年，香港的確發生了多宗傷人案，除蔡天鳳碎屍案外，6月2日一名懷疑有精神病紀錄的男子，在荷里活廣場用刀狂刺兩名不認識的女生致亡，更有網民擔心香港由國際大都會變國際「大刀會」。

15.黃鴨重臨又早走

闊別十年的巨型黃色橡皮鴨6月又再次重臨香港，這次還加碼在添馬公園展出兩隻巨鴨，不過展出期間曾當眾泄氣變扁皮鴨，最後因天氣不似預期要提早結束，唯有下次見。