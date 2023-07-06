李玟CoCo去世｜微笑背後藏抑鬱？留意朋友有否6大微笑抑鬱症狀

在本港出生、著名於全球華人圈的歌手李玟（CoCo）於７月２日因抑鬱症輕生，至５日由二姐李思林證實消息，享年48歲。由於李玟一直給大眾印象也是陽光愛笑，對於這個消息令全球震驚。大家有沒有想過，朋友間的開心果，或許是正受情緒困擾的「微笑抑鬱症」患者？



英國劍橋大學心理學者Olivia Remes指，微笑抑鬱症（Smiling Depression）指的是有憂鬱問題但將問題成功隱藏的人，他們表面看起來很快樂，但其實內心非常抑鬱。

▼▼▼▼點擊看6個微笑抑鬱症狀▼▼▼▼

+ 2

【即學2分鐘靜觀呼吸放鬆法】踢走沮喪、憤怒、焦慮

6個微笑抑鬱症狀你中了嗎？

【1】會在社交平台製造幸福/開心的假象

【2】擔心自己表達真正情感的話，會造成別人的負擔

【3】在朋友間是「開心果」，擁有很多朋友，但找不到合適的傾訴對象

【4】非常在意別人對自己的看法，容易因他人的評價或拒絕而受傷

【5】善於掩飾自己負面情緒，當別人關心時慣性的說「我無事」

【6】對自己有情緒問題感到羞聊，不願讓别人知道自己的憂鬱，會認為憂鬱是缺乏意志和脆弱的表現

臨床心理學家鄒凱詩（Daisy）補充，醫學上並沒有「微笑抑鬱症」定義，但症狀與慢性抑鬱（Persistent Depressive Disorder）及心境惡劣障礙（Dysthymia）相類似。鄒凱詩指，「慢性抑鬱」屬抑鬱症的一種，症狀一般會持續兩年以上；「心境惡劣障礙」患者情緒長期低沉，遇到壓力時情緒會更低落，但不至於嚴重影響生活，患者能如常上班工作，但只是感到比較辛苦。

▼▼▼▼點擊看8個慢性抑鬱症狀▼▼▼▼

+ 3

求助網站和熱線：



香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288



想開解情緒低落的朋友，但又怕講錯話？有時候一句安慰說話，反而會使他們的心情更糟。以下6句安慰說話「難聽過粗口」，你又有沒有講過？

▼▼▼▼點擊看6句「難聽過粗口」的安慰說話▼▼▼▼

+ 1

臨床心理學家鄒凱詩指，在安慰朋友前可先留意自己精神和心理狀況是否適合安慰他人。此外，如當時人未準備好，不必強逼對方覆述事情經過，以免他們再度受傷害。建議開展對話時，可以你的關懷開始，「你好似唔係好開心，係唔係有嘢困擾你？」

▼▼▼▼點擊看專家7個情緒支援小貼士▼▼▼▼