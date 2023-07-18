88歲AV女優小笠原祐子受訪　自爆下海原因兒子都支持：想拍到90歲

所謂「百貨應百客」、「有求必有供」，日本AV產業也在不斷與時並進，為不同性癖、喜好的人提供心靈上的慰藉。不論是高的、矮的、瘦的、肥的還是年老的都有各自的市場。近日，日本全年長AV女優小笠原祐子接受日媒《Livedoor》訪問時，就提到自己當初入行的經過，以及未來的規劃，更稱想拍到90歲才考慮退休！



（YouTube截圖）

小笠原祐子出生於1935年，現年88歲，於2016年出道，現為日本最年長AV女優。她早前接受日媒《Livedoor》訪問時，提到自己出道前一直經營小酒館，在57歲時丈夫過世了，而在此之前她發生性關係的對象都只有亡夫一人。她於2016年正式出道，當年已經81歲，當時日本最年長的AV女優帝塚真織，退休時也才80歲。但她也坦言自己入行是個意外。

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她指當時一名女性友人不斷邀請她加入成人行業，雖然她沒有馬上答應，但也讓她對AV行業產生好奇，在某次機緣巧合下，她到AV製作公司參觀時，AV片商誠邀她拍片，她起初拒絕並說「不想讓別人看見我的裸體」以及「不想和老男人拍片，但如果是年輕的帥哥，或者可以考慮」。沒想到10天之後，AV製作公司真的聯絡她，指他們找到帥哥合作，小笠原祐子因此被打動，就此投身了AV女優之路，而且拍攝的題材相當廣泛，如曾孫戀、温泉之旅、按摩服務等等。

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她於受訪時形容，結婚是第一人生、經營小酒館是第二人生，而如今以AV女優身份出道則是開啟第三人生，雖然不知道自己能夠拍多久，但她表示自己每日都有做體操和拉筋，希望能夠拍到90歲！當被問到作為高齡女優，拍片時會否遇到任何困難時，她表示對於自己的身體很驕傲，「以前聽說高齡女優拍片需要靠潤滑液，否則會很乾、很痛而進不去，但我不會痛！」

小笠原祐子家中育有兩女一子，也有孫子及曾孫，當談到家人的看法時，小笠原祐子也毫不忌諱的指她的家人不反對她入行，她的兒子也很開明地說：「只要媽媽身體長壽就好了，想做什麼都可以。」為了保持健康，小笠原祐子會定期去醫院做身體檢查，而且既不抽煙，也不喝酒，她很有自信的指自己至今還能跑、能開車。