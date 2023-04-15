清水健被爆有吃屎性癖多次入院　多名女優拒合作　醫生警告隨時死

日本AV界的女優大家都非常熟悉，但說到男優就可能只認識那麼幾個。當中清水健無可爭辯地一定是最知名的一位，而首位在日本出道的香港AV女優繪麗奈（素海霖），其處女作就是由清水健跟她做對手戲。不過，近日這名行內知名的AV男優，卻被爆出有吃屎性癖，更曾因此多次入院，不少女優更拒絶跟他合作，事件引發AV界激烈討論！



影片截圖

AV帝王清水健入行當男優已有25年，對戰的女優總數達過萬人。不過因為他有舔別人肛門的性癖好並引以為榮，有不少女優都拒絕與他合作。最近台灣知名AV研究者一劍浣春秋就撰文分享到，有AV經紀人向他透露指，除了被美女們嫌棄之外，他還因有吃屎的癖好曾多次需要求醫。

女優櫻空桃最近到台灣出席宣傳活動，一劍浣春秋與她和經紀人同檯吃飯時就談及清水健。期間經紀人就突然爆出驚天大八卦。他指清水健舔肛門「食屎」的行為，除了令他被女優們討厭之外，還對他健康造成很大影響，還因此曾3次需要住院。情況甚至嚴重到令醫生警告他要立刻停止「食屎」，否則會有生命危機。

那麼清水健有沒有聽話節制自己的「食慾」呢？一劍浣春秋這樣問經紀人時就獲一句「你話呢？」反問，答案心照不宣。事實上就在不久之前WBC世界棒球經典賽期間，清水健就在Twitter上分享貼文指自己因為「吃了奇怪的東西」得了病毒性腸炎，不得不臥床4天。還因為一直有腸液流出而需要使用成人尿片，呼籲粉絲們也要小心身體……

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