香港小姐2023｜港姐泳衣大炒車似淘寶貨？ 盤點歷年Top10最醜泳裝

TVB《2023香港小姐競選》進行得如火如荼，網民都密切留意一眾佳麗的動態。近日，一眾佳麗首次以泳裝亮相，有網民就在社交平台討論一眾佳麗的泳裝照，除了她們的身形吸引網民熱烈討論之外，今年的泳衣都成為焦點。



香港小姐競選的多個環節當中，泳裝上陣一向備受矚目。而今年的泳衣以墨綠色和粉紅色的比堅尼為主。近日，就有網民在連登討論區公開討論今年一眾佳麗的泳裝照，除了港姐的身形受到關注之外，更受矚目的是今年的泳衣設計，被網民諷刺泳衣設計大炒車。

有不少網民怒斥主辦方的泳裝安排：「啲泳衣好X垃圾」、「好醜泳衣」、「係好X娘痴線」、「依款泳衣著到個個條腰好短」、「好X老土，老人台不愧為老人台」、「件三點式好樣衰」、「邊個揀㗎隻泳衣，款樣衰又突顯班人醜樣無身材」更直言因為泳衣的設計而影響了一眾佳麗的身形觀感。

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《香港小姐2022》碎花造型泳裝，被網民評論花紋太搶鏡。

《香港小姐1987》無肩帶泳裝

《香港小姐2021》運動造型泳裝

《香港小姐1987》、《香港小姐1991》Deep V連身泳裝

《香港小姐2020》菱格造型泳裝

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《香港小姐1999》高開叉連身泳裝，十分性感。

《香港小姐2021》花紋兩件裝泳裝

《香港小姐2004》、《香港小姐2007》閃片造型泳裝

《香港小姐2020》叢林主題泳裝

《香港小姐2013》班馬造型泳裝