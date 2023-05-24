(G)I-DLE舒華新造型滿頭髮捲似元秋　網民笑封「最美包租婆」

〈LATATA〉、〈HANN （Alone）〉、〈Oh my god〉、〈Senorita〉、〈LION〉…唱紅多首破億代表曲的韓國人氣女團「(G)I-DLE」，去年更接力憑藉〈TOMBOY〉以及〈Nxde〉兩首回歸曲橫掃全球，聲勢一路上漲，2023年也在5月15日帶著第六張韓語迷你專輯《I feel》出擊，歌還沒發，就因為「超出預想的破格概念」引爆火熱討論啦！



【圖輯】最美包租婆！點圖放大看更多(G)I-DLE舒華扮元秋的造型及更多靚相👇👇👇

+ 22

辣妹過招2023年版？(G)I-DLE回歸大曬演技

繼(G)I-DLE成員們一一卸下「瑪麗蓮夢露風女神」金髮、染回深色髮色後，大眾都超好奇「概念王」的回歸造型風格…沒想到第一支影片預告中直接變成演員介紹，成員們變身校園風雲女王蜂，粉嫩妝容以及服飾，加上閃亮又浮誇的飾品，讓網友們紛紛猜測主打歌〈Queencard（퀸카）〉是致敬2004年的經典電影《辣妹過招》（Mean Girls），同時也埋下隊長「小娟」的角色伏筆。

【圖輯】點圖放大看(G)I-DLE新造型及更多IG靚相👇👇👇

+ 16

舒華變身超多金包租婆，酸民現身霸氣回擊

(G)I-DLE全員造型跟上次判若兩人，其中團內年紀最小的台灣籍成員「葉舒華」也首度嘗試嶄新造型…他先在回歸個人預告影片中亮相，躺在沙發上、聽著音樂、吃沙律（？）、頂著「滿頭髮捲」入鏡，看起來就是準備大變身出門赴約，他也不忘把這造型的幕後花絮照上傳到個人IG以及微博，配文：「我的日常！香水、電話、燙頭髮、結他、編髮，還有我最愛的芹菜葉」。

奇特又意外熟悉（？）造型立刻吸引大批粉絲湧入留言，網友們紛紛連結到周星馳經典作品《功夫》裡的元秋，搞笑留下：「最近發展的副業是收租嗎？」沒想到舒華一點也不生氣，反而幽默回應：「努力變正職」，有SENSE的神回應被瘋傳ing啦～

不過對於刻意來搗亂的酸民，舒華可就沒這麼好脾氣，在惡意回應「吐了」！的留言下，舒華霸氣回嗆：「吐好吐滿，不要噎到來碰瓷」，最後在正面回擊酸民之後，每次都會翻牌「誇讚他漂亮的留言置頂」的舒華，還是不忘欽點了誇獎他「真的好漂亮好精緻⋯」的留言置頂（笑）。

拿下髮捲長這樣？「爆炸捲捲頭＋芭比粉皮草」登場

在最新釋出的新一波「回歸概念照」中，舒華還真的用了髮捲（？）一頭直髮直接變成「爆炸捲捲頭」，同時穿上皮草外套、短版內搭以及迷你裙，整身都是芭比粉夢幻色調，破格爆炸頭馬上引起超高關注度，期待回歸MV～

延伸閱讀：

(G)I-DLE舒華「8篇IG貼文留言」爆熱議！翻牌粉絲的私心舉動被發現全網爆笑

(G)I-DLE回歸還原「辣妹過招」！舒華變身爆炸頭瘋女人，雨琦嫌小娟：沒啥特別

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】