楊千嬅深圳演唱會¥1,400賣樓梯位　內地女入場震驚：睇水泥墩？

辛辛苦苦買票入場享受演唱會，當然想有個難忘回憶，但不是每位搶到票入場的粉絲都可以帶著愉快的心情離開。近日，就有位內地女在社交平台分享，她在深圳看楊千嬅演唱會，被安排的座位竟然是對著樓梯！令事主倍感無奈更是一度要求主辦方退款。



Facebook相片（楊千嬅 Miriam Yeung）

歌手楊千嬅正在亞洲舉行《楊千嬅 MY TREE OF LIVE 世界巡迴演唱會》，剛完成深圳站的演出，不少粉絲都入場極力支持。近日，一位內地女在小紅書分享她在深圳灣體育中心春繭體育場，觀看楊千嬅演唱會的經歷。她稱花費了1千4百多元人民幣購買2張演唱會門票。她指演唱會當日：「找到自己座位的時候，周圍人都在笑我們。花了1406元（人民幣）在楊千嬅深圳（演唱會）看水泥墩」她的座位於會場的一角，更是對著一條水泥樓梯。整場演唱會的視線就是對著水泥墩，完全遮擋了舞台。更指同行的丈夫因身高的因素，「根本坐不下」，直呼網民要避免中伏。

不少網民都為事主抱不平，力數主辦方不合理的安排：「這麼遠也要1400」、「其實我覺得當天到了看到這樣應該直接找工作人員找主辦吵的了！主辦會有位置可以更換⋯」、「這位置收一千多，真敢啊」、「這椅子設計也反人類啊」、「真係無語這種位置都拿來賣！當別人是傻子啊？」

Facebook相片（楊千嬅 Miriam Yeung）

事後內地女更是向主辦方要求退款，經過多次溝通後，主辦方最終聯絡事主，票務方將會在7個工作天內向事主退回票款。其實難得買到一票難求的門票都是想一睹偶像的風采，但粉絲們付出時間、金錢、心思，竟獲得如此安排和體驗，無疑會令粉絲感到失望。

資料來源：小紅書