面相｜女生注意！5大嫁入豪門的面相特徵　鼻大+一特徵必嫁有錢人

許多女生都憧憬著能嫁個有錢人，享受不愁吃喝的奢華生活，人生也可免了不少煩惱，也可帶給家人們更好的生活，那麼從面相學的角度來看，究竟有哪些明顯的面貌特徵能提高女生嫁入豪門的可能呢？



理想的面相加上內在修養就能成為完美優質的好媳婦人選！《開罐Opener》為大家集合5個女生嫁個有錢人的面貌特徵，希望這5大面貌分析能提供嫁入豪門的參考，助你實現理想婚姻！

1.鼻頭有肉

鼻子是五官之長，鼻頭肥一點，代表你的財運和富豪緣份將會很好。擁有肥厚圓潤、鼻頭帶有小肉的鼻子，在面相學裡被認為是極佳的富貴面貌。鼻頭有肉代表聚財運，有利於日後嫁個家境富裕的優質男生。如果有高挺的鼻樑，再配上圓滾鼻頭，更是嫁入豪門的最佳面相。

2.嘴形小巧

《舌尖上的心跳》劇照

嘴巴在面相上代表婚姻福分，擁有小巧的櫻桃小嘴或杏仁小嘴能展現出淑女氣質和迷人笑容。面相學認為嘴形小巧的女生更容易討好公公婆婆，婚姻幸福度高，也更有可能找到與自己相配的好夫婿，亦象徵你的婚姻將會非常美滿幸福。

3.瓜子臉

輪廓分明的瓜子臉能散發女性幹練氣質。面相學認為擁有瓜子臉形的女生人緣極佳，也更容易得到貴人青睞，由於貴人緣好，所以瓜子臉形的女生在找對象和婚姻方面有加分效果，更大機會嫁個好歸宿。

4.水汪汪大眼睛

大而明亮、水汪汪的眼睛能散發清純氣質，給人一種蘭心蕙質之感。面相學認為此種眼神溫潤可人，能讓對方一見傾心。水汪汪大眼代表你的感情路順遂，未來夫婿疼愛你，所以大眼睛在面相上能夠增加嫁入豪門的運勢。

5.眉型秀氣

秀氣的眉型在面相學上同樣是嫁豪門的助力，擁有秀氣優雅、彎如月牙的淑女眉、眉尾微微上揚，也代表你的婚姻將會非常美滿幸福，但注意眉峰位置也不可過高，面相學認為此類眉型與性格溫順相配，容易與夫婿相處融洽。

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