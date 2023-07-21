Barbie芭比10大秘密 Ken唔求婚？揭Barbie一直未戴戒指真實原因

歷史悠久的洋娃娃Barbie，是八、九十年代的女孩子朝思暮想擁有的玩伴。直至今時今日，《Barbie芭比》重出江湖上映真人版電影，吸引不少觀眾有意收看。但熱愛Barbie的你又知不知道Barbie的小秘密？快點看看Barbie的10個小秘密！



《Barbie芭比》劇照

《Barbie芭比》電影在香港經已上映，不少影迷都紛紛入場支持。但Barbie除了表面色彩鮮艷，生活多姿多彩之外，都有很多不為人知的一面。

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【1】成人玩偶是Barbie的靈感來源

Barbie的創辦人Ruth Handler是受成人玩具玩偶Bild Lilli Doll啟發靈感，而製造出Barbie滿足小朋友喜歡扮演成人角色玩遊戲的意欲。

【2】初代Barbie不被看好

第一代登出市場的Barbie售價適中，但因為成人形象的玩偶在當時的市場不太受歡迎，就連與創辦人一起創立玩具廠的丈夫都不看好Barbie的發展。但在第一年Barbie的銷量已達35萬隻，事實證明Ruth Handler眼光獨到。

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【3】不切實際的身型

曾有人為Barbie量度過，以一個真人的尺寸，她的身高是175厘米，但體重卻不達50公斤，三圍更是不符合正常人的比例，預測胸圍、腰圍、臀圍最小只有38、18、30吋。

【4】Barbie曾經有個妹妹

Barbie的創辦人Ruth Handler為了讓女孩子認識青春期的變化，而推出名為Skipper Madison Roberts的玩偶。她較Barbie年輕五歲，亦是處於青春期的女生。只要扭動她的右手，她的胸部就會隆起，個子亦會長高。但後來受到不少爭議，最後就決定停產。

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【5】多次設計受爭議而停產，甚至召回賣出的Barbie

創辦人Ruth Handler都遇到過不少挫折。其中，1992年推出一款會說話的Barbie，但因為一句「數學課太難了」而墜入歧視女性的爭議，最後甚至要召回已售出的Barbie才能平息事件。1997年推出的Becky是一個坐輪椅的玩偶，原意是想小朋友更易接受和包容殘疾人士，但因為有太多設計漏洞，例如：輪椅太大進入不到Barbie屋、頭髮太長卡在輪子等，令創辦人Ruth Handler決定停產。

【6】Barbie今年64歲

Barbie於1959年3月9日首次曝光，亦被認定為她的生日。今年是她誕生以來的第64年。

《Barbie芭比》劇照

【7】Barbie與Ken都面臨過感情挫折

Barbie和Ken在人前人後都是一對模範情侶，自1961年就開始他們的甜蜜故事，但在2004年創辦人Ruth Handler竟然請律師發表分手聲明，坊間就傳出不同的分手理由，例如：Ken因為環保理念與Barbie不合，直言假如Barbie不放棄盒裝包裝，二人就不會有機會發展。但亦有其他說法，因為Ken不願結婚，工作壓力大且二人聚少離多，最後分手收場。

【8】Barbie曾經懷孕？

在2003年，Barbie的朋友Midge就組織家庭，更是懷孕產子。但因為Midge與其老公是分開銷售，且沒有戒指的配件，擔心向小朋友宣揚性行為和未婚懷孕的不良主義。而最終都是落得需要召回售出玩偶的收場。

YouTube（叉雞）, Instagram（@Barbie）

【9】Barbie早在1999年登上大銀幕

在《Barbie芭比》真人版電影推出之前，Barbie早已登上《玩具總動員2》電影中客串，其後的《玩具總動員3》更是Barbie和Ken一起參演。但今次的《Barbie芭比》電影是二人擔當主角，令粉絲十分期待。

【10】Barbie從未戴過戒指

有不同造型打扮的Barbie竟然一直都沒有戴戒指的習慣，原來是因為Barbie的設計是手指連著的，故而她沒辦法戴上戒指。