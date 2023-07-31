鯨魚死亡｜飲食集團主席曾坐大帆船觀鯨　網民湧入FB怒罵

布氏鯨自本月中起在西貢海面出沒，連日來大批市民出海觀鯨，至今日（31日）有市民發現西貢牛尾海出現鯨魚屍體，引起全城嘩然，不少人即罵曾到現場出海觀鯨的都是兇手。由於有飲食集團主席日前曾被拍攝到坐大帆船觀鯨，今日有部分網民湧入FB 專頁留言狂鬧。



讀者提供影片截圖

鯨魚早前亦被發現身上疑有被螺旋漿擊中的傷痕，其健康備受關注。今日（31日）多條影片顯示，西貢布氏鯨側身反肚，內臟溢出，漂浮海面動也不動。漁護署人員及專家及後抵達現場，並安排租用躉船將鯨魚屍體拖往西貢萬宜水庫西壩進行解剖及調查死因。

由於有飲食集團主席早前曾被拍攝到坐大帆船觀鯨，有網民隨即湧入其FB 專頁留言狂鬧，「幾時出鯨魚肉套餐？」、「唔怪得越黎越差。原來主席要去睇鯨魚」、「請問有冇 鯨魚薄餅 買？？？」、「幾時賣鯨魚肉」等等。

其實早於月中西貢水域自本月13日有鯨魚出現，已吸引大批市民出海觀賞。海洋公園及香港海洋公園保育基金早前指出，有網上照片顯示鯨魚背部有明顯傷痕，估計由螺旋槳造成，安全狀況令人擔憂。當時鯨魚受傷的消息一出，引起公眾關注觀鯨船隻與鯨魚的距離過近，雖然鯨魚受傷消息傳出後，有船家表示已沒有船隻特別以「觀鯨」為目的載人出海，可惜鯨魚屍體今日卻被發現漂浮海面，令不少市民心酸。