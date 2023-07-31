西貢鯨魚疑內臟溢出漂浮海面　網民轟香港人1大劣根性變殺鯨兇手

自西貢一帶海域被發現有鯨魚出沒後，吸引不少市民特意租船出海「觀鯨」，以能近距離一睹鯨魚的風光。但早前有市民發現，鯨魚的身上疑出現被船隻螺旋槳擊中的傷口，其安全和健康狀況引起網民關注。然而今早(31日)有船家就於西貢發現疑似有「鯨屍」，有船家甚至指鯨身疑有內臟溢出，事件引發網民激怒狠批出海觀鯨市民，怒指鯨魚之所以會死亡全因港人1劣根性!



有船家發現疑有鯨魚側反肚浮於水面(讀者提供)

自上月中，有市民發現西貢一帶有鯨魚出沒後，隨即吸引不少人特意租船出海觀鯨，於社交平台上時不時都會看到有人分享近距離觀鯨的照片，從一些照片可見兩者距離可謂「伸手可及」，相當接近。而早前鯨魚身上被發現出現一條疑似因遭螺旋槳擊中的傷痕，事件引發市民關注其健康和安全問題。對此有專家曾推斷此為非近期造成的傷口，而傷口亦正癒合。但政務司司長陳國基、WWF世界自然基金會等等都曾呼籲市民勿再度出海觀鯨。

（小紅書圖片)

（Sunny Tong提供／生態協會）

於今早(31日)網上流傳兩段影片，有船家於西貢海域上發現一條鯨魚疑似側身反肚，漂浮於海面上絲毫不動，而另一段影片則有船家駛近懷疑「鯨屍」的位置查看，從片段中可鯨魚即使船隻駛進仍然一動不動，而鯨身尾部還疑似被有內臟溢出，片中船家還表示「打車葉打到腸都標埋出黎！」。警方於早上亦表示，收到接報有市民發現西貢牛尾洲南面發現鯨屍，水警及漁護署職員到場調查。

鯨魚疑似死亡的影片一出，隨即引起網民熱論，有網民紛紛怒罵出海觀鯨的市民，為了打卡而罔顧鯨魚的安全，更表示鯨魚之所以會死亡，全都是因港人「自私自利盲目跟風」，「一鍋蜂去做同一件事」的劣根性，「啲人一味淨諗住打咭」，「人睇大家又去睇」，加上船家以此暴利賺錢而導致。

網民更指曾經有出海觀鯨的人都是有份傷害鯨魚的「兇手」，「出海打卡嗰d 全部都係X街」，「有份出去睇鯨魚嘅都係兇手」，「有份去睇嗰班人落地獄啦」。有網民則指想問問出海打卡的市民「圍觀鯨魚打卡po上網可以有乜效果？」，更指「有份出過海睇鯨魚的都要反省下」。但有網民則猜指，鯨魚若果游不出公海都是「只有死路一條」，因香港「長期黎講根本唔夠食物比佢生存」，鯨魚是因過「餓」而死的原因不能排除。