鯨魚死亡屍體點處理？台灣曾運鯨屍突大爆炸　血濺全條街惡臭數月

近日，香港西貢一帶曾有鯨魚的蹤跡，令不少香港人都到西貢一帶朝聖，為求看見鯨魚一面。可惜，不幸地今日（31日）就傳來鯨魚死亡的消息，有網民在海面看到一條疑是鯨魚的浮屍，事件令人心痛。網民除了關心鯨魚的狀況，大家都關注鯨魚屍體的處理手法。萬一處理不好，有可能惡夢重現。



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鯨魚死亡的意外在世界各地不少地方都發生過，最令人擔心的就是鯨魚爆炸。早在2004年，在台灣就發生過一次鯨魚爆炸的意外。當年有一條抹香鯨因擱淺而死亡，事後就安排人員將鯨魚運走，耗時13小時後終於將鯨魚運到車上。但在運送期間，不幸地在台南市中心西門路一帶鯨魚自體爆炸，屍塊和內臟以時速高達70公里的速度噴灑在街上，附近的商鋪和住宅都無一倖免，附近的白色車輛更被噴到變鮮血色。

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其後有專家分析，鯨魚爆炸的部位承受不到體內腐爛而產生的氣體壓力導致爆炸，更可怕的是噁心的惡臭持續不消退，甚至渡過幾個月依然清洗不掉臭味，有街坊形容「腥味很重」。甚至有專家估計鯨魚爆炸的威力相當於2至5磅的黃色炸藥。

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除了爆炸原因，都有學者對鯨魚的死因作研究。鯨魚擱淺的常見原因除了疾病、回聲定位系統失靈等，都有可能是受到船隻撞擊而成。經過成功大學王建平教授的研究，證實死於2004年的抹香鯨就是因受船隻撞擊而死，從鯨魚的骨骼標本看到被撞裂的痕跡，有可能當時傷及神經而擱淺死亡。