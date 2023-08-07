心理測驗｜日本超準愛情心測　一條問題揭穿你的愛情隱藏性格！

情侶間的溝通至關重要。彼此相愛的兩個人需要建立健康、尊重的交流方式。透過溝通，情侶可以表達真實的感受，理解對方的需求和期望，建立更深層次的連結。最近，日本人氣女性雜誌CREA也分享了一個心理測驗，助你了解自己內心對另一半不滿意的地方。



日本人氣女性雜誌CREA最近分享了一個心理測驗，只需要回答一條簡單又有趣的問題，便可測出你哪個「他」最適合你，一起來看看準不準吧！

當你和戀人一起散步時，突然從天上掉下了鳥糞。你覺得鳥糞落在了哪裡？

A：落在自己身上



B：落在另一半身上



C：落在你們身前



D：落在你們身後



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—————結果如下—————

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A：落在自己身上

如果你認為鳥糞落在自己身上，那表示你是願意為戀人犧牲奉獻的類型。你有一種把犧牲奉獻當作愛情表現的想法，而且在不知不覺中會對戀人有所期待，希望得到「回報」。因此，如果戀人不經常對你說「我愛你」這樣的愛的語言，你就會感到不滿。

要注意不要對單方面的愛情表達太過計較，也不要強迫戀人回禮或者說某些話。讓這種事自然地發展，你們的關係就會更順暢哦。

B：落在另一半身上

如果你認為鳥糞落在了戀人身上，那表示你是希望被戀人保護和關愛的類型。你會有一些任性的要求，並希望戀人能寬容地聆聽。因此，如果戀人不總是把你放在首位，你就會感到不滿；如果戀人拒絕了你的要求，你也會很失望。

但是，在聽取戀人的想法後間中提出任性要求是可以的。用互相信任和愛意聯結，互相體諒。

C：落在你們身前

如果你認為鳥糞落在你們兩人前面的話，那表示你喜歡追求刺激感和驚喜，希望時刻保持興奮的類型。當感覺到約會乏味，穿著沒新意，沒有新鮮感的氛圍時，你就會感到不滿。

因此，當你們交往的時間一長，你們之間的感情就可能迅速冷卻。可以嘗試找到你們都熱衷的愛好，或是一起玩些遊戲、運動，以消除乏味感。

D：落在你們身後

如果你認為鳥糞落在你們兩人後面的話，那表示你是希望培養長期關係甚至結婚的類型。所以，當戀人對未來顯得模糊或是對結婚猶豫不決時，你就會感到不滿。

不過，你另一半有考慮結婚但不敢表態的可能性還是存在的。因此不要著急，保持希望並花時間支持你的愛人，事情一定會向好的方向發展。

資料來源：CREA