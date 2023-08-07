日本岩手縣驚現撞車碰瓷黨!45歲日男演技超差成亮點 報警下場慘了

詐騙的手法有很多種，不外乎依靠演技去欺騙同情心和愛心，從而騙取金錢，但其實演技這東西說真的不是人人都有天份。日前（4日）日本岩手縣宮古市驚現「碰瓷黨」，一名45歲日男從路口主動撞上汽車，要求司機作出2萬日圓（約$1,100港元），然而他一連串的「裝痛演技」意外成為亮點！



（Twitter@IBC_online）

所謂碰瓷是指騙徒故意讓他人摔壞假貨，再要求對方以高價或高額金錢賠償的詐騙行為，後來也被引申形容為製造假車禍的勒索行為。日前（4日）日本岩手縣宮守市發生一宗碰瓷事件，事發的影片流出後隨即在網上引發瘋傳和討論！

👉港人訂造$1萬元外傭劏房僅寬68cm 窄過單人床似棺材!網民鬧無人性

據日媒報道，日本岩手縣宮古市4日發生一宗案件，一名19歲日本男學生正在駕駛輕型貨車，慢速行駛在路口準備轉彎時，一名戴眼鏡身穿短袖上衣男子突然在馬路上衝出，並故意撞上車輛。在影片中的左方，可見一名男子以右手主動撞上前擋風玻璃，然後因為「撞擊力」向左後方跌倒，約5秒後男子自行爬起，表情猙獰看似非常痛苦，再走到畫面的右側，向司機要求2萬日圓（約$1,100港元）的醫藥費賠償。

👉港媽家中外傭收奇怪英文影印信 超可疑！網民驚揭信件可怕真相

+ 2

事後男子被岩手縣警方以涉嫌詐騙罪名拘捕，據報被捕男子袴田稔光45歲無業，男學生與家人協商後未有付款予袴田，而是報警處理。事後袴田承認了假裝被汽車撞上，以騙取賠償金等的詐騙罪，男學生與他本人也未有受傷，與此同時警方也在調查動機和其他指控，呼籲大家如遇上同樣的事情應即時向警方報告，而非試圖私下解決。

👉香港公務員小紅書瘋狂貼人工曬命 每月搵X萬！網民羨慕：高我幾倍

（Twitter@IBC_online）

日本網民看到影片後不禁驚嘆「碰瓷黨」原來已經殺入日本，表示「最近奇怪的人增加了」、「擁有行車紀錄儀實在太好了，這傢伙好可怕」、「以前的話這會成功的」。另外還有網民笑指肇事者的演技相當差，而最令大家深刻的更是，男子以右臂撞上車輛，卻是一直壓住了左手，這一幕令網民直指非常有趣，嘲諷道「至少練習一下演技吧？」、「我猜當他向左邊摔倒在地時，左臂比起右臂比車撞更痛」。

👉內地旅客盤點6大港人「奇怪習慣」竟食血紅白切雞+行路常做這件事